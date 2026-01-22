Sutef repudia la intervención del puerto de Ushuaia

Desde el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) expresamos nuestro más enérgico repudio a la intervención del Gobierno Nacional en el Puerto de Ushuaia, una medida que consideramos grave, innecesaria y profundamente cuestionable.

En primer lugar, entendemos que el pueblo de Tierra del Fuego AeIAS tiene el derecho a saber con claridad de qué se trata esta intervención. Lejos de ser un procedimiento transparente, se llevó adelante de manera intempestiva, durante la madrugada y con la presencia de fuerzas de seguridad, cuando no existía ninguna situación que justificara semejante despliegue. Esta forma de actuar no hace más que generar dudas, sospechas y todo tipo de interpretaciones sobre los verdaderos motivos de la decisión.

Asimismo, frente a sectores de la política provincial que denuncian supuestas “operaciones”, resulta imprescindible señalar que también debemos preguntarnos quiénes son los actores que están detrás de esta intervención y a quiénes beneficia políticamente.

En segundo lugar, repudiamos de manera contundente cualquier intento de cercenamiento del federalismo y de la autonomía provincial. Este tipo de intervenciones avasallan las facultades de las provincias, más aún cuando las instituciones fueguinas cuentan con herramientas suficientes de control, administración y ejecución para el funcionamiento del puerto. Nada justifica la imposición de un mecanismo de intervención nacional en un ámbito que es competencia provincial.

Resulta especialmente llamativo que esta medida se adopte cuando el Puerto de Ushuaia viene batiendo récords de recaladas y operaciones, consolidándose como un actor estratégico para el desarrollo económico y productivo de la provincia. En ese contexto, la intervención no resulta clara ni razonable.

En tercer lugar, advertimos —y lo señalamos con extrema preocupación— que esta intervención podría ser el preludio de dos escenarios graves: por un lado, un posible intento de privatización por parte del gobierno de Javier Milei sobre uno de los pocos puertos que aún permanecen bajo control provincial; y por otro, el avance de una política exterior abiertamente alineada con intereses pro británicos y estadounidenses, que genera condiciones para una mayor injerencia extranjera y la consolidación de hechos consumados en materia de intromisión militar y geopolítica en nuestra región.

Desde SUTEF reafirmamos nuestra defensa irrestricta de la soberanía, el federalismo y la autonomía de Tierra del Fuego AeIAS. Exigimos el cese inmediato de la intervención del Puerto de Ushuaia y llamamos a las organizaciones sindicales, sociales y al conjunto del pueblo fueguino a mantenerse alertas y movilizados.

SUTEF