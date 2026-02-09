Sutef: Estado de alerta, movilización y asambleas con adhesión al paro nacional

Este lunes 9 de febrero, se llevó adelante el congreso provincial con la participación de más de 130 delegadas y delegados de SUTEF.

El congreso provincial de delegadas y delegados de SUTEF se declaró en estado de alerta, movilización y asambleas en toda la provincia ante la falta de convocatoria a mesa paritaria salarial por parte del Gobierno Provincial, el rechazo a la ofensiva del Gobierno Nacional que busca imponer la reforma laboral, modificar la Ley de Glaciares y bajar la edad de imputabilidad.

Resoluciones:

Adhesión al Paro Nacional del miércoles 11 de febrero, convocado por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores contra la reforma laboral regresiva y para exigir paritarias.

Puntos de encuentro y horario a definir.

Jueves 12 y viernes 13 de febrero: asambleas en todas las instituciones educativas para debatir, analizar y definir colectivamente los pasos a seguir ante la no convocatoria a paritaria, los descuentos masivos para amedrentar a la docencia fueguina y el incumplimiento del acuerdo salarial homologado.