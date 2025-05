Sutef: Análisis crítico de los Decretos 333/2025 y 334/2025

El Gobierno nacional oficializó este martes los Decretos 333/2025 y 334/2025 en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Los decretos 333/25 y 334/25 del Gobierno de Javier Milei no son medidas aisladas ni técnicas. Son parte de un proyecto de país profundamente regresivo, que busca destruir derechos conquistados, someter a las provincias a la lógica del mercado y convertir al Estado en un espectador del saqueo. Desde el SUTEF los denunciamos como un nuevo capítulo del vaciamiento planificado de Tierra del Fuego AeIAS y de todo el entramado productivo y social construido con décadas de lucha.

333/25: la destrucción de la industria bajo el disfraz de “libertad”

El decreto que elimina los aranceles de importación para productos electrónicos es una sentencia de muerte para la industria fueguina. No es eficiencia ni competencia: es apertura salvaje, dumping y desprotección. ¿Quién puede sostener empleos en la isla compitiendo con fábricas asiáticas sin regulación laboral ni ambiental?

«Cuando hablan de libertad, destruyen el trabajo. Cuando hablan de eficiencia, entregan la Patria»

Este modelo no viene a bajar precios, viene a bajar salarios, reducir el empleo industrial y convertirnos en consumidores pasivos, sin soberanía tecnológica, sin valor agregado, sin capacidad de decidir nuestro destino.

334/25: una burla disfrazada de compensación

El supuesto régimen simplificado de ventas desde Tierra del Fuego AeIAS al resto del país no es más que una migaja para justificar el ajuste. Tres unidades por persona al año, con tope de USD 3.000, y solo si es para consumo personal: eso no sostiene fábricas, no garantiza empleo, no construye futuro. Es marketing político para encubrir un desguace productivo.

Golpe al federalismo, a la soberanía y a la dignidad del pueblo trabajador

Desde Tierra del Fuego AeIAS no pedimos subsidios: defendemos el trabajo argentino. La Ley 19.640 no es un privilegio: es una herramienta estratégica para garantizar arraigo, producción y presencia nacional en el sur. La están demoliendo sin debate, sin ley, sin Congreso. Con decretos que violan el federalismo, ningunean al pueblo fueguino y humillan a las provincias.

¿Quién se beneficia?

Los beneficiarios son los mismos de siempre: las corporaciones que importan, las plataformas que concentran el comercio, los grupos que especulan con la necesidad del pueblo. No es casual: mientras Milei dice que “el Estado es una organización criminal”, desarma toda política de desarrollo y le entrega el país a los que siempre lucraron con su crisis.

Nuestro lugar es el de siempre: en las calles, junto al pueblo

Desde el SUTEF y desde la militancia que no se resigna, vamos a enfrentar esta avanzada. Vamos a organizarnos con las trabajadoras y los trabajadores de la industria, con las y los desocupadas/os, con las y los jóvenes que quieren un futuro en su provincia. Tierra del Fuego AeIAS no se entrega. Se defiende con lucha, con conciencia y con unidad.

Estos decretos deben ser derogados. Pero más allá de eso, necesitamos construir otro modelo, donde el trabajo, la soberanía y los derechos no sean mercancía, sino bandera de dignidad.

Horacio Catena

Secretario General del SUTEF