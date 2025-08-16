SUTCAPRA, capacitación en educación financiera

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, en articulación con el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), llevó adelante una nueva instancia de capacitación en educación financiera en la ciudad de Ushuaia.

La jornada tuvo como objetivo brindar herramientas concretas para la administración responsable de recursos, la planificación económica personal y familiar y el fortalecimiento de competencias clave para el desarrollo laboral y emprendedor.

Cabe resaltar que esta edición contó con el acompañamiento del Ministerio de Economía de la Provincia, reforzando la importancia de promover la educación financiera como una herramienta fundamental para la inclusión y el desarrollo económico de la comunidad fueguina.

Esta instancia forma parte de un ciclo de capacitaciones que continuará con talleres sobre género, primeros auxilios y otras temáticas orientadas a fortalecer el conocimiento y las capacidades de distintos sectores de la comunidad.

En este sentido, la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, destacó que “este es el resultado de un trabajo articulado con SUTCAPRA, un sindicato que tiene un vínculo directo con jóvenes y que, desde su labor diaria, puede identificar diversas problemáticas”.

“Desde el Gobierno provincial tenemos la decisión política de garantizar más y mejores oportunidades de formación para todos los fueguinos y fueguinas, generando espacios que respondan a las necesidades reales de nuestra comunidad”, finalizó.