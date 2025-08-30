Sustrajo un TV de la casa de su suegra y fue detenido

En Río Grande un hombre ingresó por una ventana a la casa de su suegra y robó un televisor. Fue detenido por la policía en un sector de la ciudad.

RÍO GRANDE. – Hoy mientras efectivos policiales realizaban recorridas de prevención, detuvieron a un hombre de 50 años que llevaba un televisor que luego se confirmó había sustraído de la casa de su suegra.

En la intersección de las calles Alberdi y Belgrano fue detenido Carlos Moreno, quien afirmó a los policías que había retirado el artefacto de la vivienda de su suegra.

Para verificar la situación, el personal policial se dirigió al domicilio señalado y dialogó con la propietaria, quien confirmó conocer a Moreno y relató que este había ingresado a su casa a través de una ventana que había quedado abierta para sustraer el televisor.

Chocaron una moto y un auto

RÍO GRANDE. – El siniestro vehicular ocurrió ayer en la intersección de las calles 25 de Mayo y Roldán de esta ciudad. Fue protagonizado por una motocicleta y un vehículo. Una persona resultó lesionada y fue trasladada por una ambulancia al hospital local.

Se trató de un automóvil Fiat Cronos, de color blanco, que era conducido por Fabiana Muñoz (36) y una motocicleta Gilera, modelo VC150, de color rojo, que guiaba Mariano Almendra (26).

​Tras la colisión, se solicitó una ambulancia y el personal médico trasladó a Almendra al hospital; fue evaluado y posteriormente obtuvo su alta porque tenía lesiones leves.