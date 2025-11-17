Suspensión de actividades ante alerta del Servicio Meteorológico Nacional

Con el objetivo de preservar la seguridad e integridad de los y las riograndenses, se solicita a las vecinas y vecinos tener precaución a la hora de transitar por la ciudad.

En virtud del alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio informa que este lunes 17 de noviembre, a partir de las 13:00, se suspenden las actividades en los Centros Comunitarios Municipales; Paseo “Canto del Viento”; Espacio Joven AGP y zona sur; Casa Municipal; Padre Zink; Casa de Jóvenes; Espacio Tecnológico; Centro de Formación Laboral y Tecnológica; APA; como así también clases de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo, Escuela de Emprendedores, cursos de la Dirección de Empleo y talleres brindados por el área de Salud- la atención por turnos se desarrollará con normalidad-. Cabe aclarar que, demás dependencias municipales no verán afectado su funcionamiento.

Con el objetivo de preservar la seguridad e integridad de los y las riograndenses, se solicita a las vecinas y vecinos tener precaución a la hora de transitar por la ciudad.

Asimismo, se recomienda evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y respetar los horarios de recolección de residuos para evitar posibles situaciones de peligro.

Se recuerda que, ante cualquier inconveniente o emergencia, permanece activa la línea de Defensa Civil Municipal al 103.