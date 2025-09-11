Suspenden la preinscripción de ingreso a 1º año nivel secundario

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS informa que debido a dificultades técnicas se suspende momentáneamente la preinscripción de ingreso a 1er año del nivel secundario Ciclo Lectivo 2026 de hermanos y hermanas y/o convivientes.

A la brevedad se informará nueva instancia, por lo que se solicita paciencia a las familias que aún no hayan podido realizar la preinscripción.

Asimismo se informa a quienes ya completaron la preinscripción que sus datos fueron registrados correctamente.

Agradecemos la comprensión y el acompañamiento y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la equidad en cada instancia de inscripción.