Política

Suspenden el debate por el presupuesto 2026

martes 4 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Desde la Dirección de Comisiones informaron que se suspende el cronograma de reuniones previsto para analizar el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, hasta nuevo aviso.

USHUAIA.- Desde la Dirección de Comisiones, a través de memorando interno N° 050/25, informaron que por indicación del presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto Nº 2, legislador Federico Sciurano (FORJA), se suspende el cronograma de reuniones previsto para analizar el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, hasta nuevo aviso.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *