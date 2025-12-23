Superman (1978): Análisis Blu-Ray + 4k UHD Steelbook

La edición Steelbook 4K Ultra HD de Superman (1978) permite redescubrir el clásico protagonizado por Christopher Reeve con una calidad técnica sobresaliente y una gran cantidad de extras.

En Cinemascomics hemos analizado la edición doméstica limitada en Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray de Superman (1978), película protagonizada por Christopher Reeve y dirigida por Richard Donner, siendo el primer gran éxito cinematográfico de las adaptaciones de superhéroes, abriendo la puerta a las futuras películas. Los universos de películas de Marvel y DC no existirían hoy en día si no fuera por el abrumador éxito de Superman en el año 1978.

Superman contó con un presupuesto de 55 millones de dólares, siendo la más costosa hasta el momento, pero logró ser un éxito al recaudar más de 300 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, pulverizando todos los récords de recaudación hasta el momento.

Solamente Grease logró cosechar más dinero que el superhéroe de DC Comics. Los efectos especiales y la banda sonora original de John Williams son lo que más recuerda la gente junto a la interpretación de Christopher Reeve como el hombre de acero y último hijo de Krypton. La cinta fue incluida en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos dentro de su registro nacional de cine, garantizando su conservación histórica y remarcándola como una joya del cine y parte de la cultura popular.

Los derechos del personaje para su adaptación cinematográfica fueron adquiridos en el año 1974 por Ilya Salkind, quien le propuso a Steven Spielberg dirigirla tras su monumental éxito con Tiburón, pero éste ya se había comprometido con Encuentros en la Tercera Fase. El rodaje se llevó a cabo junto al de Superman ll, durando 19 meses (más del doble de lo calculado en un principio), pero Richard Donner abandonó la secuela (grabada en un 75%) al tener desavenencias con los productores, centrándose en la primera película y muchos años después pudiendo estrenar finalmente su propio montaje de la secuela, en el año 2006.

El cineasta fue contratado gracias al éxito de La Profecía. Antes de elegir a Christopher Reeve, Richard Donner rechazó a futuras estrellas del cine de acción como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Negándose a usar un traje que fingiera la musculatura, Christopher Reeve decidió ganar músculo cuando le dieron el papel, con un estricto entrenamiento que le hizo incrementar más de 11 kg su peso para tener la apariencia de Superman que deseaba el director.

La película de Richard Donner fue nominada a tres premios Oscar, recibiendo también una mención especial por sus revolucionarios efectos visuales. En los Globos de Oro y en los BAFTA también se destacó la banda sonora original y la interpretación de Christopher Reeve. El cineasta consiguió no solo validar el cine de superhéroes y demostrar que la gran pantalla podía ser su hogar, sino que también conquistó a niños y adultos durante generaciones, con una historia divertida y sencilla, pero técnicamente muy bien hecha para la época y que ha sabido envejecer, siguiendo en el imaginario colectivo con sus icónicas escenas de acción.

La película por fin se estrena en altísima calidad de imagen y sonido de la mano de Warner Bros. Pictures, lanzando una edición limitada en caja metálica para rememorar esta pieza tan destacable de la dilatada filmografía de Richard Donner, que ya está disponible en un pack de Blu-Ray + 4K UHD de la mano de Arvi Licensing, para celebrar el renacimiento del universo de DC Comics en el cine con el reciente estreno en formato físico del Superman de James Gunn, que también hemos analizado en la web. También ha sido comercializada en formato 4K Ultra HD + Blu-Ray con caja sencilla de amaray.

Sinopsis: Siendo conscientes de la destrucción de Krypton, unos padres mandan a su hijo a un lejano planeta en el que el bebé podrá pasar desapercibido en aspecto, pero no en habilidades, puesto que nuestro sol le proporcionará habilidades sobrehumanas. Criado en una granja y bautizado como Clark Kent, el último hijo de Krypton se convertirá en un adulto que protegerá a los humanos de los peligros, tanto de los que vengan del planeta como de los que vengan del espacio.

Superman (1978) está dirigida por Richard Donner (Los Goonies) y escrita por Robert Benton (Kramer contra Kramer), David Newman (Bonnie y Clyde), Leslie Newman (Superman II: La Aventura Continúa) y Mario Puzo (El Padrino), con Tom Mankiewicz como consultor creativo, basándose en los personajes creados por Joe Shuster y Jerry Siegel.

La cinta cuenta con un reparto principal encabezado por Christopher Reeve (El Pueblo de los Malditos) Marlon Brando (Apocalypse Now) Gene Hackman (Los Tenenbaums: Una Familia de Genios) Margot Kidder (Halloween II) Terence Stamp (Última Noche en el Soho), Ned Beatty (Shooter: El Tirador), Sarah Douglas (Conan, el Destructor) y Jack O’Halloran (El Coche Fantástico), entre otros

La inolvidable música es obra del legendario John Williams (Star Wars), quien se llevó una nominación a Mejor Banda Sonora en los premios Oscar; mientras que la fotografía corre a cargo de Geoffrey Unsworth (2001: Una Odisea del Espacio).

La cinta tiene una duración aproximada de 143 minutos y está calificada como apta para todos los públicos. La calidad de imagen es 2.40:1 en 4K (2160p), 16×9; con HDR10 y Dolby Vision.

Superman (1978) se muestra en su edición Steelbook rebosante de extras, destacando un documental sobre el proceso de creación de la película y conteniendo diferentes cortometrajes de dibujos animados protagonizados por el Pato Lucas y Bugs Bunny, así como también la película de Superman del año 1951, titulada Superman y los Hombres Topo. El análisis del Steelbook está completamente libre de spoilers, por si aún no has tenido la oportunidad de verla y quieres saber qué extras contiene esta edición especial limitada en una bonita caja metálica que incluye un disco 4K Ultra HD y un disco Blu-Ray. Esta edición de diseño exclusivo se puede encontrar en todos los puntos de venta hasta fin de existencias.

Datos técnicos 4K Ultra HD:

Audio: Inglés – Dolby Atmos-TrueHD y Dolby Digital 5.1; Castellano – Dolby Digital Mono 2.0; Español latino – Dolby Digital Mono 2.0; Alemán – Dolby Digital Mono 2.0; Francés – Dolby Digital Mono 2.0; Italiano – Dolby Digital Mono 2.0; Japonés – Dolby Digital 2.0; Portugués – Dolby Digital Mono 2.0

Subtítulos: Castellano, Tailandés, Portugués, Francés, Danés, Español latino, Checo, Coreano, Chino, Finés, Holandés, Sueco, Árabe y Noruego.

Codificado para sordos en Inglés, Italiano y Alemán.

Título original: Superman: The Movie

Año: 1978

Contenido adicional:

Audiocomentarios:

Se puede reproducir la película con los comentarios de fondo de Pierre Spengler y de Ilya Salkind.

Cómo se hizo Superman: La Película:

Documental de 52 minutos, estrenado en el año 1980, que está dirigido por Iain Johnstone y cuenta con la voz como narrador de Ernie Anderson. Bajo la inolvidable melodía de John Williams, nos cuentan cómo fue la creación de la película en el año 1977, contando con la intervención de Christopher Reeve, quién asegura que interpretar a Superman fue divertido.

También vemos cómo preguntan a niños su opinión sobre Superman y cómo fue el rodaje, donde las llanuras de Canadá hicieron de los campos de trigo de Kansas, donde se crió el pequeño Clark bajo el cuidado de los Kent en Smallville. Mientras que en los estudios Pinewood se construyó el decorado del Daily Planet y también la guarida de Lex Luthor, con un enorme nivel de detalle.

También se recreó la Fortaleza de la Soledad, por dentro y por fuera en los estudios Pinewood, donde la sal sustituyó a la nieve. De igual manera, vemos el entrenamiento de Christopher Reeve para tener la forma física de Superman, junto a la construcción del resto de decorados y los retos que supuso, viendo también el rodaje de la destrucción de Krypton.

A continuación, vemos cómo fue el rodaje de las diferentes escenas en las calles de Nueva York, destacando la escena del helicóptero y la del vuelo por la ciudad de Superman y Lois Lane. A su vez, nos hablan de los orígenes del personaje de Superman, con su creación y éxito.

Superman y los Hombres Topo:

Película de 58 minutos, estrenada en el año 1951, con George Reeves como Superman y Phyllis Coates como Lois Lane. Está dirigida por Lee Sholem. Cuenta con subtítulos en castellano.

Dibujos animados:

Super-Rabbit:

Cortometraje de animación de 8 minutos, del año 1943, protagonizado por Bugs Bunny con los poderes de Superman. Con subtítulos en castellano.

Snafuperman:

Cortometraje de animación de 5 minutos, del año 1944, protagonizado por el soldado Snafu, quién adquiere superpoderes. Con subtítulos en castellano.

Stupor Duck:

Cortometraje de animación de 7 minutos, del año 1956, protagonizado por el Pato Lucas con los poderes de Superman, pero saliéndole todo mal, por lo que le llaman Superpatoso. Con subtítulos en castellano.

Anuncios de televisión y tráileres:

Anuncio de televisión.

Tráiler anticipo.

Tráiler cinematográfico.