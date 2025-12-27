Super Mario Galaxy (2026) superará las expectativas de todo el mundo

Mario se va al espacio y promete liarla muy fuerte. Super Mario Galaxy quiere superar todo lo que vimos antes en el cine y con planetas imposibles

Si pensabas que el salto al cine de Mario ya había tocado techo, agárrate al mando. Super Mario Galaxy apunta a convertirse en ese tipo de estreno que llega sin pedir permiso y acaba dominándolo todo. La próxima aventura animada del fontanero más famoso promete espectáculo, nostalgia bien entendida y un montón de guiños que, según cuentan, harán sonreír incluso antes de que se apaguen las luces.

No es una suposición al aire. Tras el fenómeno de The Super Mario Bros. Movie, el siguiente paso era delicado. Podían ir a lo seguro… o atreverse. Y han elegido lo segundo. El resultado se llama Super Mario Galaxy, y todo indica que quiere superar expectativas desde el primer tráiler hasta el último acorde.

Super Mario Galaxy es un salto directo al espacio

Cuando se confirmó que la nueva película daría el salto directo a Super Mario Galaxy, más de uno levantó la cabeza. No es un capítulo cualquiera: el videojuego de 2007 es uno de los títulos más queridos de la saga y, además, uno de los más ambiciosos a nivel creativo. Ir directamente ahí era un movimiento valiente, casi temerario… y precisamente por eso tan emocionante.

La explicación tiene sentido si miramos atrás. La película de 2023 no solo funcionó bien, arrasó. Más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo no se consiguen por casualidad. Demostró que Mario funciona en cine y que el público estaba preparado para algo más grande. Super Mario Galaxy es ese “algo más”, con planetas imposibles, gravedad juguetona y una escala que pide pantalla grande.

Jack Black suelta la bomba… sin soltar nada

Entre los regresos más esperados está el de Jack Black, que vuelve a dar voz a Bowser. Y aunque no puede contar demasiado, sí ha dejado caer lo justo para disparar el hype. Según ha explicado a GR, la película viene cargada de detalles ocultos y referencias que harán las delicias de cualquiera que conozca el universo Mario.

Black ha sido claro: hay toneladas de Easter eggs y el traslado al cine se ha hecho con mucho cariño. No es una adaptación perezosa ni una simple excusa para repetir fórmula. Super Mario Galaxy quiere jugar contigo, sorprenderte y recompensarte si estás atento. ¿Te imaginas reconocer un planeta por su melodía antes de verlo? Pues por ahí van los tiros.

El reto: estar a la altura del fenómeno anterior

Aquí está la gran pregunta. Superar el impacto de la primera película no es tarea fácil. El verdadero examen de una saga llega con la segunda entrega, cuando la novedad ya no es excusa y todo depende de la historia, el ritmo y la capacidad de sorprender. En ese sentido, Super Mario Galaxy juega con ventaja… y con riesgo.

Ventaja porque el material original es oro puro. Riesgo porque las expectativas están por las nubes. Aun así, el proyecto parece bien armado. Repite equipo creativo y eso suele ser buena señal. Detrás vuelven a estar Chris Meledandri por Illumination y Shigeru Miyamoto desde Nintendo, una combinación que ya demostró saber lo que hacía.

La dirección vuelve a recaer en Aaron Horvath y Michael Jelenic, con guion de Matthew Fogel. Y para rematar, la música vuelve a estar en manos de Brian Tyler, lo que garantiza épica y emoción en cada salto espacial.

Un reparto que ya es parte del universo Mario

A estas alturas cuesta imaginar otras voces. Chris Pratt regresa como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi y Keegan-Michael Key como Toad. A ellos se suman Benny Safdie, Kevin Michael Richardson y Brie Larson, ampliando un reparto que suena tan potente como variado.

El juego no solo fue un éxito comercial, también arrasó en crítica. Muchos lo consideran uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, y no es exageración. Su banda sonora orquestal, su diseño creativo y esa sensación constante de descubrimiento lo convirtieron en algo especial. Adaptar eso al cine no es sencillo, pero si sale bien, puede ser una auténtica maravilla visual.

Y ahí está la clave. Super Mario Galaxy no es solo una historia más de Mario, es una celebración de la imaginación. Planetas diminutos, estrellas, viajes espaciales y esa mezcla perfecta de humor y asombro. Llevar todo eso a la gran pantalla es un reto enorme, pero también una oportunidad única.

Fecha de estreno y lo que podemos esperar

La película llegará a los cines el 3 de abril de 2026, distribuida por Universal Pictures y cofinanciada junto a Nintendo. Queda tiempo, sí, pero cada nueva declaración y cada pequeño detalle van construyendo una expectativa muy concreta: la de estar ante uno de los grandes eventos cinematográficos del año.

Si algo parece claro es que Super Mario Galaxy no quiere conformarse con repetir el éxito anterior. Quiere ir más allá, jugar con la nostalgia sin depender de ella y ofrecer una experiencia que funcione tanto si conoces el juego de 2007 como si simplemente te apetece pasar un buen rato en el cine.