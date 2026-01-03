Sumate a las salidas del programa “Verano Fueguino 2026”

Durante los meses de enero y febrero, el Municipio de Río Grande llevará adelante una agenda de salidas recreativas por diferentes atractivos naturales y culturales de la ciudad, con el fin de potenciar el turismo local y disfrutar del verano en comunidad. Las inscripciones estarán disponibles a partir del lunes 5 de enero a las 10 horas, a través de la página web turismo.riogrande.gob.ar.

En el marco de las vacaciones de verano 2026, el Municipio trabaja en diversas propuestas turísticas para que los vecinos y turistas que arriban a visitar nuestra ciudad puedan conocer las riquezas culturales y naturales que posee Río Grande.

Las actividades se desarrollarán durante los meses de enero y febrero e incluirán recorridos por diversos puntos de la ciudad. Los días jueves estarán destinados a salidas para juventudes y personas adultas mayores, mientras que los días viernes se realizarán jornadas nocturnas abiertas al público en general, sin límite de edad.

En el caso de las salidas de los días jueves, las inscripciones para jóvenes de 13 a 25 años se realizarán de manera presencial en la Dirección de Juventudes, ubicada en el Espacio Joven AGP (O’Higgins 791), y para adultos mayores será en el Centro de Bienestar Municipal «Papa Francisco» (El Cano 893).

Por su parte, quienes deseen participar de las salidas nocturnas de los días viernes podrán inscribirse de forma online a partir del lunes 5 de enero, ingresando al sitio web turismo.riogrande.gob.ar.

El cronograma de salidas en enero será variado e incluirá visitas a: BIM Nº5, Oveja Negra, Casa Municipal zona sur, Casa de los pioneros, y las Reservas Naturales Urbanas (Laguna Sur, Laguna de los Patos y Punta Popper), entre otros.

De esta manera, el Municipio ofrece diferentes propuestas a turistas y vecinos que eligieron esta zona de la provincia de Tierra Del Fuego para vacacionar durante este verano 2026.