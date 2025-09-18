Sujeto robó una camioneta, se fugó y fue atrapado por la policía

El hecho delictivo ocurrió ayer en un sector de la Margen Sur de Río Grande. El delincuente huyó con la camioneta y fue localizada por los policías en un sector de la calle Echelaine. El sujeto tenía una tobillera electrónica por una causa judicial. (Foto archivo)

RÍO GRANDE. – Anoche alrededor de las 21:.30 horas, un delincuente sustrajo una camioneta Toyota Hilux en un sector de la calle Arriagada al 3100, del barrio Provincias Unidas en la Margen Sur. Tras una inmediata búsqueda policial, el rodado fue localizado en el sector noroeste de esta ciudad y el conductor intentó darse a la fuga, pero fue detenido en un descampado.

El rodado se encontraba en un sector de la Margen Sur. Tras ser informados los policías, se alertó a todas las demás dependencias. En un momento se informó que a través de las cámaras de videovigilancia se había detectado un vehículo con características similares y realizaba maniobras imprudentes en la intersección de Ruta 3 y Bonucelli.

Luego el Centro de Monitoreo y Seguimiento Electrónico constató que el recorrido coincidía con el dispositivo de control, lo que permitió guiar al personal hacia su ubicación. El delincuente tenía una tobillera electrónica por una causa de Violencia de Género denunciada en el año 2022.

En la calle Echelaine, en el sector cercano al aeropuerto, los policías ubican al rodado y el sujeto, Miguel Eduardo López, descendió del rodado e intentó darse a la fuga; finalmente fue detenido en un descampado de la zona.