Sujeto quiso robar un calefactor, huyó y chocó con su vehículo

El hecho ocurrió anoche en Río Grande. El individuo tiene 26 años y fue detenido por la policía.

RÍO GRANDE. – Anoche alrededor de las 21:40 horas, un testigo informó a la policía que había observado a un sujeto saliendo de una vivienda ubicada en El Maitén al 900 (barrio Aeropuerto) cargando un calefactor e intentó subirlo a un vehículo Renault Fluence.

De manera inmediata arribó al lugar el propietario de la vivienda, ante lo cual el sujeto arrojó el artefacto y abordó su vehículo y se dio a la fuga. Luego el automóvil colisionó con otro rodado que circulaba por la calle Vuelta de Obligado. No hubo personas lesionadas.

Personal policial procedió a la aprehensión de Emanuel José Acosta, de 26 años de edad.

La vivienda afectada presentaba daños en la puerta de ingreso. Se labraron las actuaciones correspondientes, con intervención del Juzgado de Instrucción en turno.