Sufrido triunfo de Talleres ante Argentino de Merlo

Talleres de Córdoba sufrió para conseguir un agónico triunfo por 2-0 ante Argentino de Merlo en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, jugado en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys, en Rosario.

BUENOS AIRES (NA).- Los goles de la “T” los convirtieron el joven de 17 años Giovanni Baroni, a los 45 minutos del segundo tiempo, y Valentín Depietri, a los 52 del mismo periodo.

Con este resultado, los dirigidos por Carlos Tévez avanzaron a los dieciseisavos de final del campeonato donde deberán enfrentar al ganador del duelo entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas.

Los cordobeses ahora visitarán a Lanús, el lunes 9 de febrero, a partir de las 19:15, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

A los 21’ de la etapa inicial, Alejo Tello, arquero de Argentino de Merlo, se estiró para evitar el primer gol del encuentro desde un tiro libre de Mateo Cáceres que ingresaba por el ángulo superior derecho.

Seis minutos más tarde, el conjunto comandado por Cristian Tula respondió con un peligroso disparo desde fuera del área por parte de Cristian Medina, el cual pasó cerca de los tres palos defendidos por Guido Herrera.

La primera mitad continuó sin demasiados sobresaltos y ambos conjuntos se fueron al descanso sin modificaciones en el resultado.

La diferencia

Ya en el complemento, el cuadro cordobés comenzó a imponer su jerarquía desde el arranque y hundió a un Argentino de Merlo que aguantó las embestidas del rival para mantener el cero en el marcador.

A los 9 minutos, un cabezazo de Ronaldo Martínez en la “T” generó el grito de todo el banco de suplentes, pero entre el guardameta y un defensor salvaron la pelota en la línea y apagaron la ilusión de los dirigidos por Carlos Tévez de adelantarse en el duelo.

Con más empuje que claridad, Talleres de Córdoba fue ganando terreno poco a poco, pero se encontró con una defensa rival bien cerrada y en bloque que no permitió remates con demasiado peligro en su arco.

No obstante, la insistencia tuvo sus frutos en los instantes finales de la partida cuando Giovanni Baroni puso a la “T” en ventaja tras una gran acción colectiva. El joven de 17 años solamente debió empujar el balón al fondo de la red tras un pase de Augusto Schott.

Ya con el equipo volcado al ataque en busca del empate, Valentín Depietri culminó un contragolpe con pelota en conducción desde la mitad de la cancha para anotar el 2-0 y sentenciar la clasificación del elenco cordobés.

Toda la ronda

Ya se jugaron estos partidos: Independiente Rivadavia-Estudiantes de Caseros 2-0; Lanús-Sarmiento de La Banda 4-1; Estudiantes-Ituzaingó 4-0; Argentinos-Ferrocarril Midland 1-1 (penales: 5-6); Talleres-Argentino de Merlo 2-0. Anoche jugaban Platense-Argentino de Monte Maíz, y hoy lo harán 19:00 Deportivo Riestra-Deportivo Maipú (Mendoza), y 21:15 Barracas Central-Temperley.

La programación continuará así: miércoles 11, 19:00 Rosario Central-Sportivo Belgrano (San Francisco); 21:15 Central Córdoba (SdE).-Gimnasia y Esgrima (Jujuy); martes 17: Aldosivi-San Miguel, Tigre-Claypole y River Plate-Ciudad de Bolívar; martes 24: Boca Juniors-Gimnasia de Chivilcoy; miércoles 25: San Martín (San Juan)-Deportivo Madryn y Godoy Cruz (Mendoza)-Deportivo Morón; viernes 20 de marzo: San Lorenzo-Deportivo Rincón de Los Sauces (Neuquén); miércoles 25 de marzo: Banfield-Real Pilar y Atlético Tucumán-Sportivo Barracas; viernes 27 de marzo: Belgrano (Córdoba)-Atlético de Rafaela e Independiente-Atenas (Río IV); sábado 28 de marzo: Racing-San Martín (Formosa); domingo 29 de marzo: Newell´s Old Boys-Acassuso y Huracán-Olimpo (Bahía Blanca); martes 31 de marzo: Unión-Agropecuario (Carlos Casares); miércoles 1 de abril: Instituto-Atlanta y Defensa y Justicia-Chaco For Ever; martes 7 de abril: Estudiantes (Río IV)-San Martín (Tucumán), Vélez Sarsfield-Deportivo Armenio y Gimnasia y Esgrima (Mendoza)-Gimnasia y Tiro (Salta), miércoles 8 de abril: Sarmiento (Junín)-Tristán Suárez y Gimnasia y Esgrima La Plata-Camioneros.