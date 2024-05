Sudáfrica pidió a la Corte Internacional que ordene la retirada de Israel de Ráfah

Sudáfrica pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordene a Israel que se retire de Ráfah como parte de medidas de emergencia por la guerra en Gaza, informó el viernes el máximo tribunal de la ONU.

AMSTERDAM (Reuters/NA).- En el caso en curso presentado por Sudáfrica, que acusa a Israel de actos de genocidio contra palestinos, el Tribunal Mundial ordenó en enero a Israel que se abstuviera de cualquier acto que pueda entrar en el ámbito de la Convención sobre el Genocidio y que garantizara que sus militares no cometan actos genocidas contra palestinos.

En los documentos presentados el viernes, Sudáfrica solicitó más medidas de emergencia a la luz de la acción militar en curso en Ráfah, que califica de “último refugio” para los palestinos de Gaza.

Sudáfrica pide al tribunal que ordene que “el Estado de Israel se retire inmediatamente y ponga fin a su ofensiva militar en la gobernación de Ráfah”, así como que ordene a Israel que permita el acceso sin trabas a Gaza de funcionarios de Naciones Unidas, organizaciones que prestan ayuda humanitaria y periodistas e investigadores.

Es la tercera vez desde diciembre Sudáfrica pide medidas contra Israel ante la máxima instancia judicial de la ONU.

En enero, la CIJ exigió que Israel impidiera cualquier acto de “genocidio” en Gaza y permitiera la entrada de ayuda humanitaria. Israel tachó esas acusaciones de “escandalosas”.



Manifestantes israelíes incendiaron parte del recinto de la ONU en Jerusalén.

La principal agencia de ayuda de las Naciones Unidas para los palestinos, UNWRA, cerró su sede en Jerusalén Este después de que residentes israelíes prendieran fuego a zonas situadas en los límites del extenso complejo, según informó ese organismo.

Philippe Lazzarini, jefe de la UNWRA, publicó en una en la red social X que había decidido cerrar el complejo hasta que se restableciera la seguridad adecuada y precisó que que el incidente del jueves era el segundo en menos de una semana.

“Se trata de un hecho indignante. Una vez más, las vidas del personal de la ONU corren grave peligro. Es responsabilidad del Estado de Israel, como potencia ocupante, garantizar que el personal y las instalaciones de las Naciones Unidas estén protegidos en todo momento”, afirmó.

La UNRWA, creada para ocuparse de los refugiados palestinos que huyeron o se vieron obligados a abandonar sus hogares durante la guerra de 1948, en la época de la creación de Israel, fue durante mucho tiempo blanco de la hostilidad israelí.

Desde el comienzo de la guerra con Gaza, altos cargos israelíes solicitaron en repetidas ocasiones el cierre de la agencia, acusándola de complicidad con el movimiento islamista Hamás en Gaza, algo que las Naciones Unidas rechazaron enérgicamente.

Israel considera toda Jerusalén su capital indivisible, incluidas las partes orientales que capturó en la guerra de 1967 y que los palestinos piden como futura capital de un Estado independiente.

Lazzarini añadió que había personal presente en el momento del incidente, pero que no hubo víctimas.

Sin embargo, las zonas exteriores resultaron dañadas por las llamas, que fueron sofocadas por el personal después de que los servicios de emergencia tardaran en responder.

La policía de Israel no deslizó comentarios de inmediato, según un informe de la agencia de noticias Reuters.

Lazzarini describió que grupos de israelíes habían estado organizando manifestaciones regulares fuera del complejo de la UNRWA durante los últimos dos meses y reveló que esta semana se lanzaron piedras contra el personal y los edificios del complejo.

En las imágenes compartidas en la publicación de Lazzarini, se puede ver humo cerca de los edificios en el borde del complejo, mientras se escucha el sonido de algunos cánticos.

Una multitud acompañada de hombres armados fue vista fuera del recinto coreando “Quemad las Naciones Unidas”, aseguró Lazzarini.

(Reporte de Bart Meijer y Stephanie van den Berg; edición en español de Javier López de Lérida).

CRÉDITO FOTO PORTADA: Los manifestantes sostienen carteles y banderas palestinas, mientras la gente pide un alto el fuego en Gaza durante una manifestación para conmemorar el Día de la Nakba, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en Madrid, España. Foto NA-REUTERS /Isabel Infantes