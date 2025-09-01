Star Wars presenta al primer villano con sable láser color morado

Cuando pensábamos haberlo visto todo, Star Wars rompe sus propias reglas: un villano tendrá un sable láser morado ¡El lado oscuro más brillante!

¿Quién decía que ya lo habíamos visto todo en Star Wars? Cada vez que pensamos que la galaxia lejana ya no puede sorprendernos, aparece un nuevo detalle que rompe los esquemas. Y esta vez no hablamos de un cameo inesperado ni de un regreso épico, sino de algo mucho más llamativo: por primera vez en la historia de la saga, un villano de Star Wars blandirá un sable láser de color morado.

El anuncio se dio a conocer gracias al tráiler y al póster de LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, continuación directa del especial que vimos en Disney+ en 2024. Allí aparece Solitus, un misterioso antagonista con una conexión especial con los Jedi… y con un arma que nadie esperaba: un sable morado doble, conectado por una cadena. Sí, como si Darth Maul hubiese pasado por el taller de LEGO y hubiera salido con un modelo todavía más peculiar.

Solitus, el nuevo villano que rompe moldes en Star Wars

Lo que hace único a Solitus no es solo su diseño o el hecho de ser un villano LEGO, sino su historia. Está interpretado por Dan Stevens y tiene un vínculo directo con el querido Jedi Bob (doblado por Bobby Moynihan). Resulta que Solitus fue su antiguo Maestro Jedi, lo cual abre la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Su sable morado es un reflejo de su pasado luminoso combinado con su caída hacia la oscuridad? Todo apunta a que sí.

Además, el arma en sí merece mención aparte. No es un simple sable morado como el de Mace Windu, sino un híbrido compuesto por dos hojas unidas por una cadena. Imagina una mezcla entre sable láser y kusarigama japonés, con todo el potencial visual y de combate que eso puede ofrecer en pantalla.

Y por si fuera poco, Pieces of the Past también traerá de vuelta a un personaje muy querido por los fans de los videojuegos: Darth Revan. Este legendario villano de Knights of the Old Republic hará su primera aparición en televisión… ¡y también con un sable láser morado en mano! Parece que, de repente, este color ha dejado de ser exclusivo de héroes y Jedi atípicos para convertirse en la nueva tendencia oscura.

¿Por qué los villanos de Star Wars siempre usan sables rojos?

Para entender por qué este debut es tan importante, conviene recordar la tradición. En el universo de Star Wars, los sables láser rojos se convirtieron en sinónimo de los Sith y demás villanos. No es un capricho de diseño, sino el resultado de un proceso muy específico: los cristales Kyber, que alimentan cada sable, se “corrompen” cuando un usuario del Lado Oscuro los manipula a la fuerza, haciendo que “sangren” y adquieran ese característico color carmesí.

Por eso, prácticamente todos los antagonistas que hemos visto en la saga principal, Darth Vader, Darth Sidious, Kylo Ren, el mismísimo Darth Maul, empuñan sables rojos. Es un símbolo claro de su poder y de su ruptura con los Jedi. Que aparezca ahora un villano con un sable morado significa romper con esa tradición y darle un matiz nuevo al eterno conflicto entre luz y oscuridad.

Otros villanos de Star Wars con sables diferentes

Aunque el rojo haya sido siempre el color oficial del mal, ha habido excepciones notables que hicieron levantar más de una ceja entre los fans.

Baylan Skoll y Shin Hati (en Ahsoka): sorprendieron con sus llamativos sables naranjas, que reflejaban su posición ambigua, ni completamente Jedi ni plenamente Sith.

General Grievous: el coleccionista por excelencia. Al no ser sensible a la Fuerza, simplemente se dedicaba a acumular los sables de los Jedi caídos, lo que le permitía lucir armas de distintos colores.

Pong Krell (en The Clone Wars): este temible Maestro Jedi caído utilizaba un par de sables de doble hoja, uno azul y otro verde, lo que lo hacía todavía más letal.

Estos ejemplos demuestran que, aunque el rojo sea lo habitual, Star Wars siempre encuentra maneras de experimentar con las armas más icónicas de la saga.

El significado del morado en Star Wars

El color morado tiene un peso especial en la franquicia. Fue Samuel L. Jackson quien pidió personalmente que su personaje, Mace Windu, tuviera un sable de este color, con el fin de distinguirse en pantalla durante la batalla de Geonosis. George Lucas aceptó, y desde entonces el morado ha estado ligado a personajes con una fuerte conexión con la Fuerza, pero que no siguen el camino Jedi de manera ortodoxa.

En el caso de Solitus, ese morado podría simbolizar su naturaleza dual: un antiguo Maestro Jedi que, al abrazar la oscuridad, no perdió del todo la huella de la luz. Su sable encadena literalmente dos extremos, como si representara el choque constante entre pasado y presente, entre equilibrio y destrucción.

Un estreno cargado de sorpresas

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past llegará a Disney+ el 19 de septiembre, y promete ser una auténtica fiesta para los fans. No solo por la aparición de Solitus y Darth Revan, sino porque el tráiler deja entrever cameos inesperados, como la presencia del mismísimo Grogu en una versión LEGO. La saga siempre ha sabido reírse de sí misma en este formato, y parece que la nueva entrega mantendrá ese espíritu de locura y diversión.

En definitiva, estamos ante un momento histórico: el primer villano de Star Wars en pantalla con un sable morado, algo que amplía las posibilidades visuales y narrativas de la saga. Porque si algo ha demostrado esta galaxia muy, muy lejana, es que siempre hay espacio para sorprendernos con un nuevo giro, un nuevo personaje… o un nuevo color que cambie las reglas del juego.