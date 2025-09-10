Sportivo conservó la plaza en Primera

Sportivo (5° en Primera División masculina) venció por 2-0 a Casa del Deporte Negro (subcampeón en Segunda), con parciales de 25-18 y 28-26, en el encuentro de Promoción del Campeonato Apertura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), y conservó la plaza en la máxima categoría para el futuro Clausura de dicha entidad.

RIO GRANDE.- Gómez, del ganador, fue el máximo anotador en la noche del sábado 6, en el rectángulo de la UOM, con 12 puntos (+8 entre positivos y negativos). Mientras que Simón Rocamora (9/+5) y Maximiliano Suárez (8/+4) fueron los destacados en la juvenil formación de la Margen Sur.

El juego

Los entrenados por David Ortiz se colocaron 5-2, siendo alcanzados en 6. Un ace de Gómez decretó el 10-6, y Casa del Deporte Negro recién se puso a uno (10-11) por una falta en la rotación del contrario.

Vejar, Paredes y Silva también hicieron su aporte para consolidar la ventaja de los de la avenida Belgrano, debutantes esta temporada en la AVRG. LOS GOMEZ. El central de Sportivo ante su par de CdD Negro.

La segunda manga lo tuvo en la delantera a los de la dupla Illanes/Grisolía -con algunos cambios posicionales-, a partir de un saque inicial de Suárez, sucediéndose igualdades hasta el 6-6. Un bloqueo de Nadir Bellafronte a Paredes significó el despegue de los suyos, que primero sacaron cuatro puntos (10-6), y luego se escaparon por seis (15-9).

Allí empezó la remontada de los azabaches, con 7 positivos de Gómez. Los pibes (con algunos puntos de Thiago González y Lautaro Gómez) fallaron en sus tres set ball, que hubieran extendido el duelo al tie break. Y dos errores en el cierre le dieron la victoria a los del centro de la ciudad.

El resumen

En Primera, el campeón fue Academia TdF Vóley “A”, tras el 3-1 (33-31/25-16/22-25/25-19) (1°) sobre Academia “B”. Tercero quedó 101 (Ushuaia), después del 2-1 (25-20/18-25/15-13) ante Universitario. Completaron las posiciones Sportivo (5°) y Estrella Austral (6°, y descendido).

Mientras que en Segunda el título le correspondió a Polo Team, vencedor por 3-1 (25-18/25-23/25-27/25-13) de Casa del Deporte Negro, completándose el podio con WD 40 (2-0: 25-13/25-11) a Casa del Deporte Verde. Luego se ubicaron Cauquenes (5°) y Estrella (6°).

SPORTIVO 2 * 0 CASA DEPORTE NEGRO

N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-

24.Kevin Vejar 0 0 0 0 -1 6.Thiago González 3 0 0 3 -2

25.Paredes 4 1 0 5 0 1.Thiago Tévez 0 0 0 0 -1

21.F.Vejar 6 1 0 7 +4 7.Jeremías Arrabe 1 0 0 1 0

13.Gómez 11 1 0 12 +8 3.Lautaro Gómez 2 0 0 2 +1

3.T.Ameri 1 0 0 1 -2 12.Simón Rocamora 9 0 0 9 +5

10.S.Silva 5 0 0 5 +3 8.Maxim.Suárez 6 2 0 8 +4

13.Gonzalo Maldonado 0 0 0 0 -1

4.Nadir Bellafronte 0 0 1 1 -1

E: David Ortiz 27 3 0 30 +10 E: Elías Illanes 21 2 1 24 +3

Líberos: 15.M.Tejada (-2) (Sp); 10.Elías Chavez (-2) (CdDN). Parciales: 1° set: Sportivo 25-18 (5-2/10-6/15-12/20-14), en 22’. 2° set: Sportivo 28-26 (4-6/6-10/9-15/16-20/23-24), en 27’. Puntos: por errores del rival: Sportivo 23, CdDN 20; totales: Sportivo 53, CdDN 44. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Sportivo 27 (7/6/14/0), CdDN 21 (4/8/8/1). Duración: 0h53m. Arbitro: Guillermo Molini (1º)/Jazmín Ortiz (2°). Gimnasio: UOM (06/09). Motivo: Campeonato Apertura AVRG (Promoción 1°/2° División masculina). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).