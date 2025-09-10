Sportivo conservó la plaza en Primera

Sportivo (5° en Primera División masculina) venció por 2-0 a Casa del Deporte Negro (subcampeón en Segunda), con parciales de 25-18 y 28-26, en el encuentro de Promoción del Campeonato Apertura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), y conservó la plaza en la máxima categoría para el futuro Clausura de dicha entidad.
RIO GRANDE.- Gómez, del ganador, fue el máximo anotador en la noche del sábado 6, en el rectángulo de la UOM, con 12 puntos (+8 entre positivos y negativos). Mientras que Simón Rocamora (9/+5) y Maximiliano Suárez (8/+4) fueron los destacados en la juvenil formación de la Margen Sur.
El juego
Los entrenados por David Ortiz se colocaron 5-2, siendo alcanzados en 6. Un ace de Gómez decretó el 10-6, y Casa del Deporte Negro recién se puso a uno (10-11) por una falta en la rotación del contrario.
Vejar, Paredes y Silva también hicieron su aporte para consolidar la ventaja de los de la avenida Belgrano, debutantes esta temporada en la AVRG.
La segunda manga lo tuvo en la delantera a los de la dupla Illanes/Grisolía -con algunos cambios posicionales-, a partir de un saque inicial de Suárez, sucediéndose igualdades hasta el 6-6. Un bloqueo de Nadir Bellafronte a Paredes significó el despegue de los suyos, que primero sacaron cuatro puntos (10-6), y luego se escaparon por seis (15-9).
Allí empezó la remontada de los azabaches, con 7 positivos de Gómez. Los pibes (con algunos puntos de Thiago González y Lautaro Gómez) fallaron en sus tres set ball, que hubieran extendido el duelo al tie break. Y dos errores en el cierre le dieron la victoria a los del centro de la ciudad.
El resumen
En Primera, el campeón fue Academia TdF Vóley “A”, tras el 3-1 (33-31/25-16/22-25/25-19) (1°) sobre Academia “B”. Tercero quedó 101 (Ushuaia), después del 2-1 (25-20/18-25/15-13) ante Universitario. Completaron las posiciones Sportivo (5°) y Estrella Austral (6°, y descendido).
Mientras que en Segunda el título le correspondió a Polo Team, vencedor por 3-1 (25-18/25-23/25-27/25-13) de Casa del Deporte Negro, completándose el podio con WD 40 (2-0: 25-13/25-11) a Casa del Deporte Verde. Luego se ubicaron Cauquenes (5°) y Estrella (6°).
SPORTIVO 2 * 0 CASA DEPORTE NEGRO
N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-
24.Kevin Vejar 0 0 0 0 -1 6.Thiago González 3 0 0 3 -2
25.Paredes 4 1 0 5 0 1.Thiago Tévez 0 0 0 0 -1
21.F.Vejar 6 1 0 7 +4 7.Jeremías Arrabe 1 0 0 1 0
13.Gómez 11 1 0 12 +8 3.Lautaro Gómez 2 0 0 2 +1
3.T.Ameri 1 0 0 1 -2 12.Simón Rocamora 9 0 0 9 +5
10.S.Silva 5 0 0 5 +3 8.Maxim.Suárez 6 2 0 8 +4
13.Gonzalo Maldonado 0 0 0 0 -1
4.Nadir Bellafronte 0 0 1 1 -1
E: David Ortiz 27 3 0 30 +10 E: Elías Illanes 21 2 1 24 +3
Líberos: 15.M.Tejada (-2) (Sp); 10.Elías Chavez (-2) (CdDN). Parciales: 1° set: Sportivo 25-18 (5-2/10-6/15-12/20-14), en 22’. 2° set: Sportivo 28-26 (4-6/6-10/9-15/16-20/23-24), en 27’. Puntos: por errores del rival: Sportivo 23, CdDN 20; totales: Sportivo 53, CdDN 44. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Sportivo 27 (7/6/14/0), CdDN 21 (4/8/8/1). Duración: 0h53m. Arbitro: Guillermo Molini (1º)/Jazmín Ortiz (2°). Gimnasio: UOM (06/09). Motivo: Campeonato Apertura AVRG (Promoción 1°/2° División masculina). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).