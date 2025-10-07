¿Spider-Man será ignorado en Doomsday? Confirman su rol en las próximas películas de los Vengadores

¿Spider-Man no será protagonista en Vengadores: Doomsday? Esto confirman desde Hollywood.

Muchos consideran que el equivalente de Superman en Marvel no es ni Hulk por la fuerza, ni Thor por el poder, ni Capitán América por el espíritu de liderazgo y acciones correctas, sino nada más y nada menos, que Spider-Man. El superhéroe juvenil quizás diste mucho de Kal-El en su concepto, pero la verdad es que tiene el mismo impacto cultural, o quizás más.

Para los conocedores, Spider-Man es el reflejo que el superhéroe estándar no debe ser ni musculoso, ni alto, sino con gran empatía con todos. Debe ser querido, debe ser marginado y sobre todo debe representar las dificultades del día a día de los lectores o espectadores, en este caso, de los adolescentes que hicieron del neoyorkino creado por Stan Lee un fenómeno mundial por generaciones.

Su relevancia no se limita solo a las páginas de las historietas, sino que se ha extendido a la gran pantalla o inclusive a la televisión, donde ha tenido sus propias salidas exitosas. En el cine, por ejemplo, ya ha sido interpretado en live-action por tres actores: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Este último fue el primero en asumir la trusa de Spider-Man en el UCM, debutando en Capitán América: Civil War, siguiendo con sus dos películas propias y luego apareciendo en un par de largometrajes de Los Vengadores.

Ahora, su futuro es incierto porque Holland anunció recientemente que se retirará muy joven de la actuación para centrarse en su vida personal. No obstante, ya está filmando Spider-Man: Un nuevo día y fue confirmado para aparecer en Avengers: Doomsday.

Al parecer, su participación en esta última no será con la misma grandeza a la que viene teniendo acostumbrado a los fans y ya ha comenzado a haber dudas al respecto, ya que en los cómics, justo para el arco argumental de las Guerras Secretas y las incursiones multiversales, él es un héroe más maduro y ya adulto, con dramas personales reales.

No obstante, desde Hollywood no dan las mejores noticias al respecto.

¿Qué hará Spider-Man en las próximas películas de los Vengadores?

No es que sea oficial, pero James Mack, uno de los insiders más cercanos al Universo Cinematográfico de Marvel y que actualmente ha seguido muy de cerca la filmación de Spider-Man: Un nuevo día, comentó haber recibido detalles directamente del estudio, en los que confirman el grado de impacto que tendrá Peter Parker tanto en Doomsday, como en Secret Wars.

Según recoge en su perfil oficial de X, «dice que el Spider-Man de Holland aparecerá en la próxima película de Los Vengadores, aunque «no mucho». Añade que el trepamuros tendrá un papel «protagonista» en Secret Wars, lo que sugiere que tendrá mucho más que hacer allí». Es decir, seguramente se le verá con un potencial limitado en la primera, mientras que en la segunda algo lo invite a desbloquearlo, ¿qué será? Pensemos.

«Esto reflejaría en cierto modo las dos últimas películas de Los Vengadores; en ellas, vimos mucho a Spider-Man en Infinity War , solo para que pasara a un segundo plano hasta la batalla final en Endgame«, analiza ComicBookMovie.com. Por ello, apostaríamos a que Secret Wars sería el lugar donde Peter se «encuentra con su traje alienígena por primera vez, lo que sentaría las bases para que el simbionte apareciera en Spider-Man 5″.

¿Quiénes estarán en Avengers: Doomsday junto a Spider-Man?

Avengers: Doomsday está protagonizada por Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd y Robert Downey Jr. Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman hacen su debut en la franquicia de Avengers en la película.

A ellos se unen Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, protagonistas de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, al igual que las estrellas de la franquicia X-Men, Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden y la estrella de Deadpool y Wolverine, Channing Tatum.

Chris Evans, Hayley Atwell y Ryan Reynolds también están programados para aparecer, según informes recientes de los intercambios.

Los hermanos Russo dirigen la película a partir de un guion de Stephen McFeely, con quien ya colaboraron en las franquicias de Los Vengadores y Capitán América. Michael Waldron, de Loki y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, también está trabajando en el guion.