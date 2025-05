Sortearon la IX Edición de la Copa Ciudad de Río Grande

En la noche del martes se sorteó, en la nueva sede social de la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande, la Novena Edición de la Copa Ciudad de Río Grande tanto para la rama femenina como para la masculina y, para esta oportunidad, la competencia llega con novedades en cuanto a su forma de disputa, o que no deja de ser algo controversial.

RIO GRANDE.- Sucede que hasta la penúltima etapa de la CCRG los elencos de Primera A irán por un lado, y los de la Primera B por otro, y recién en los Triangulares finales se mezclarán; en uno de los triangulares jugarán dos elencos de la A con uno de la B, y el otro triangular exactamente igual, y los ganadores de estos grupos disputarán la final de la Copa al mejor de dos juegos, tal cual se está realizando en el certamen Apertura y no a partido único como históricamente se definió esta competencia.

Durante los ocho años previos de esta Copa siempre hubo eliminación directa entre elencos de la menor categoría para luego, en una segunda ronda, comenzar a medirse con los elencos de la A, y si bien siempre hubo sorpresas nunca sucedió que no se midan de segunda ronda en adelante; en esta oportunidad, la Primera B jugará entre sí hasta obtener los mejores dos conjuntos; mientras que la A jugará entre sí hasta conseguir a los mejores 4 conjuntos de la categoría, los cuales ingresarán a los dos triangulares de semifinales junto a los 2 mejores elencos de la B.

Por cómo se dio el sorteo hay algo que quedó claro, que por cuarto año consecutivo NO se repetirá la misma final; Camioneros y San Isidro llegarán como máximo los dos al primer triangular, y allí sólo uno podrá clasificar a la Final, aunque también podría darse que ninguno de los dos clasifique o que ninguno de los dos llegue a esta instancia, algo que parece muy poco probable.

Lo único cierto es que habrá una nueva final entre los caballeros, mientras que entre las damas sin dudas habrá una nueva final dado que la final de 2024 la integraron Metalúrgico y Celeste FC, la cual no se disputó el año pasado por falta de tiempo, y cuando se debió jugar este año el conjunto bernardino había desaparecido de las competencias oficiales de AFA, y si bien las chicas de la UOM son candidatas a llegar a una nueva definición -vienen de ganar los últimos tres certámenes-, en esta oportunidad sí tendrán que transpirar la camiseta en una definición.

Primera A – Primera Ronda

Juego 1. HVJ Futsal vs. Arsenal RG

Juego 2. Los Troncos vs. Camioneros

Juego 3. San Isidro vs. San Francisco

Juego 4. Escuela Argentina vs. Defensores del Sur

Juego 5. Deportivo Frías vs. Club Italiano

Juego 6. Deportivo Río Grande vs. Metalúrgico

Juego 7. ADEFU vs. Rosario RG

Juego 8. Estrella Austral vs. Luz y Fuerza

Segunda Ronda

Partido A Ganador Juego 1 vs. Ganador Juego 2

Partido B Ganador Juego 3 vs. Ganador Juego 4

Partido C Ganador Juego 5 vs. Ganador Juego 6

Partido D Ganador Juego 7 vs. Ganador Juego 8

Tercera ronda

Triangular 1: Ganador del partido A, ganador del partido B y N° 1 de Primera B

Triangular 2: Ganador del partido C, ganador del partido D y N° 2 de Primera B

Cuarta Ronda

La final la jugarán los dos ganadores de los triangulares a partido ida y vuelta.

Llave Primera B

Juego 1 Defensores de Malvinas vs. Inter RG

Juego 2 Club Municipal vs. Unión Santiago

Juego 3 La Bianca vs. Residentes Jujeños

Juego 4 18 de Diciembre vs. Defensores

Juego 5 Barcelona RG vs. Cerbero

Juego 6 Kiricocho vs. Albatros

Segunda Ronda

Partido A Ganador Juego 1 vs. Ganador Juego 2

Partido B Ganador Juego 3 vs. Ganador Juego 4

Partido C Ganador Juego 5 vs. Ganador Juego 6

Tercera Ronda

Ganador del Partido A vs. Ganador del Partido C

* Ganador del Partido B jugará el triangular final junto al ganador del Partido A y C.

Primera Damas

Juego 1 Estrella Austral vs. San Francisco

Juego 2 San Isidro vs. Defensores del Sur

Juego 3 Camioneros vs. Club Municipal

Juego 4 Los Troncos vs. HVJ Futsal

Juego 5 Defensores de Malvinas vs. ADEFU

Juego 6 Metalúrgico avanza directo a la siguiente ronda por ser el Campeón defensor.

Segunda Ronda

Partido A Ganador Juego 1 vs. Ganador Juego 2

Partido B Ganador Juego 3 vs. Ganador Juego 4

Partido C Ganador Juego 5 vs. Metalúrgico

Tercera Ronda – Semifinal

Ganador Partido A vs. Ganador Partido C

Cuarta ronda – Final

Ganador Partido B vs. Ganador del Partido A vs. C

Historial – Copa Ciudad RG

Año – Edi. Campeón Subcampeón

2016 – I Parque Futsal Intevu FC

2017 – II Parque Futsal Claro FC

2018 – III Estrella Austral Camioneros

2019 – IV Kapones San Isidro

2021 – V Camioneros Metalúrgico

2022 – VI San Isidro Camioneros

2023 – VII Camioneros San Isidro

2024 – VIII Camioneros San Isidro