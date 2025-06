Sorpresivo. Así está hoy Kike Teruel tras su salida de Los Nocheros: cómo es su vida en Mar del plata, alejado de la música

El artista brindó una entrevista y habló de su presente fuera del escenario.

En las últimas horas, Kike Teruel rompió el silencio en una entrevista con Pía Shaw para La Nación.

Allí, el reconocido músico de folklore habló de su alejamiento de Los Nocheros y de su presente alejado de los escenarios.

“Llegó un momento en que la pasé mal. Estuve un año con fotofobia, tenía que vivir a oscuras. Llegaba a los hoteles y cerraba todo”, contó en la nota. Y tras revelar que la pasaba mal en las giras, sumó: “Cantábamos todas las noches. Un día estábamos en Tucumán, al otro día tomábamos un vuelo hasta Comodoro Rivadavia; vivía pasado. Además de que mezclaba de todo. Las pastillas para el dolor eran un caramelo para mí. Me gustaba mucho el licor y fumaba mucho”, reveló.

Y sobre su salida del grupo, remata: “Yo quería hacer un impasse, no quería pensar en nada”, cuenta Teruel que, desde hace dos años, vive en Mar del Plata con su mujer Carina y su hijo más chico, Felipe. Con muchas ganas de volver a trabajar, el cantante habla sobre sus nuevos proyectos y sobre cómo quedó el vínculo con Los Nocheros.

Por qué Kike Teruel se fue a vivir a Mar del Plata

Pía Shaw le preguntó directamente al artista por qué eligió vivir en Mar del Plata y la respuesta fue sencilla. “Cuando terminé con los chicos, hace dos años, me hablaron para hacer revista en Mar del Plata. Fui porque estaba Raúl Lavié, a quien admiro, y la propuesta musical era muy linda. Una noche estábamos dando una vuelta con Carina, mi señora, y le dije: “¿Y si nos quedamos?”. Y nos quedamos”, detalla Kike.

Sobre el vínculo con sus excompañeros, expresó: “Sigue intacto. Pasamos por muchas cosas. Tenemos una situación familiar que fue triste, cada uno se fue acomodando a lo que nos tocó. Son situaciones impensadas. No la muerte de “La Moro” [la esposa de Mario Teruel], sino la otra [en referencia a la encarcelación de su sobrino Marcos Lautaro por doble abuso sexual]. La muerte de “La Moro” fue muy repentina. Me dolió mucho, la quise mucho, hicimos muchas canciones con ella. Era la que me motivaba. Hay dos personas nomás que me dicen César, y ella era una. Yo hacía la música y le daba a ella para que haga la letra. “La Moro” ha sido una parte muy linda de mi vida profesional como autor, así que me pegó mucho.

Y sobre la dura etapa familiar, añadió: “Y ahí nomás al mes vino lo de mi viejo, que éramos compañeros. Pero bueno, yo no le tengo miedo a la muerte entonces lo tomo como algo natural. Creo que no tengo problema con la muerte porque no tengo problema con la vida. O sea, tener miedo a la muerte es porque le tenés miedo a la vida. Y lo de mi sobrino fue una situación muy difícil, lo sigue siendo. Por eso es que no hablo ni comparto absolutamente nada con los medios de esta situación por respeto a mi hermano y a mi cuñada aunque no esté. Pero eso sí ha sido absolutamente inesperado”, cerró.