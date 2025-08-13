Sopla “El viento juguetón” rumbo a la Feria Provincial

Los estudiantes de 1º grado “Lengas”, nivel primario, turno tarde, de la Escuela del Cono Sur, están participando en la Feria de Ciencias, Arte y Teconología con el proyecto titulado “El viento juguetón” y con alegría nos relataron sobre el mismo.
RIO GRANDE.- Elegimos este nombre porque sentimos que el viento es parte de nuestra vida en Río Grande: está siempre, juega con nosotros, con la flora, con el río, con el mar… y es tan
fuerte que puede mover molinos y volar barriletes, comienzan el relato.
Durante este proyecto aprendimos muchísimo, compartimos experiencias, observamos la naturaleza, escribimos, dibujamos, escuchamos cuentos, creamos juegos y poesías.
Descubrimos que el viento no solo forma parte de nuestro paisaje, sino que también es una fuente de energía limpia que podemos aprovechar para cuidar el ambiente.
En el marco y desarrollo de nuestro proyecto, estamos próximos a recibir una charla muy especial de la profesora Andrea Jacobi, quien nos contará sobre su proyecto sobre el “Parque Eólico de Cabo Peña”.
speramos con mucha expectativa este encuentro, nos señala la seño Nadia Tapia, para conocer más sobre cómo funciona, qué beneficios aporta al ambiente y cómo Río Grande puede ser un lugar ideal para generar energía eólica.
Nuestro objetivo es mostrar nuestra ciudad y su viento característico como una gran oportunidad, continúa explicando la docente bajo la atenta mirada de sus alumnos, soñamos que nuestro proyecto resalte en la Feria Provincial y que pueda llegar a ser visto a nivel nacional, para que se visibilice a Río Grande como un polo eólico en crecimiento, con potencial para crear más parques eólicos y producir energía que cuide el planeta.
Además, escribimos una poesía que resume todo lo que sentimos al trabajar con el viento.
Les compartimos un fragmento:
En Río Grande el viento canta,
juega en los árboles, salta y encanta.
Las flores lo siguen, el pasto se inclina,
todo se mueve cuando él camina.
Cruza el río, se une al mar,
y en las olas lo ves danzar.
Peina cabellos, su risa es canción,
vuela en los sueños, viento juguetón.
(…)
Los estudiantes y la seño Nadia invitan a toda la comunidad a conocer el proyecto “El viento juguetón”; será una oportunidad para valorar y aprovechar este recurso que tenemos en nuestra ciudad y a seguir pensando juntos en un futuro con más energía limpia, más naturaleza cuidada y más proyectos que nos hagan soñar. Y finalmente, agradecieron el acompañamiento.