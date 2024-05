Sony se hunde en guerra con los fans por las cuentas de PSN para Helldivers 2

Después de unos días de bombardeo de reseñas, PlayStation ha cambiado de rumbo en su controvertida política

PlayStation ha anunciado que, después de tres días de bombardeos de críticas y gritos en línea, ya no requerirá Helldivers 2 Los jugadores de PC deben vincular su cuenta de Steam a una cuenta de PlayStation Network para seguir accediendo al popular shooter cooperativo de ciencia ficción. .

El 2 de mayo, PlayStation y Arrowhead Games Studios, los desarrolladores detrás Diversos del infierno 2—anunció en Steam que el llamado “período de gracia” estaba finalizando y que todos los jugadores de PC necesito una cuenta de PSN seguir jugando uno de los mejores videojuegos de 2024. Técnicamente, este siempre fue el plan como se indica en el Helldivers 2 Página de la tienda de Steam. Sin embargo, debido a la El lanzamiento desordenado del juego en febrero, A los jugadores de PC se les permitió jugar sin una cuenta de PSN. Esto llevó a una situación incómoda el jueves cuando Sony anunció que todos los jugadores necesitas tener una cuenta de PlayStation antes del 4 junio para seguir jugando. Ahora, siguiendo una reacción negativa masiva, PlayStation está retrocediendo.

En un tuit a la medianoche del 5 mayo, PlayStation dijo que había escuchado todos los “comentarios” sobre la vinculación de una cuenta de Steam y PSN y decidió… no, no importa. Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.



We’re still…— PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024

“Helldivers fans: hemos escuchado sus comentarios sobre el Helldivers 2 Actualización de vinculación de cuenta”, anunció PlayStation. “La actualización del 6 de mayo, que habría requerido la vinculación de cuentas de Steam y PlayStation Network para nuevos jugadores y para los jugadores actuales a partir del 30 de mayo, no avanzarán”.

PlayStation dijo que todavía estaba “aprendiendo qué es mejor para los jugadores de PC” y sugirió que todos los comentarios que la compañía recibió sobre la situación habían sido “invaluable”.

“Gracias nuevamente por su continuo apoyo de Helldivers 2 y lo mantendremos informado sobre planes futuros», concluyó el tuit nocturno de PlayStation.

Esta vinculación inversa por cuenta sigue Un momento horrible para los desarrolladores y administradores de la comunidad de Arrowhead, quienes se vieron obligados a gestionar una guerra digital masiva en Twitter, Reddit y Discord. El CEO de Arrowhead pasó la mayor parte del fin de semana disculparse en Twitter y hablar con fanáticos enfadados.

La gente estaba molesta porque el anuncio de vinculación de la cuenta se había producido tanto tiempo después del lanzamiento del juego, aunque técnicamente este siempre fue el plan. Se preguntaron por qué, después de meses de poder jugar en línea y usar el juego cruzado, de repente necesitaban una cuenta de PSN gratuita para jugar. Helldivers 2 en Steam. Otros jugadores estaban molestos porque Helldivers 2 se vendió en Steam en países que no tienen acceso a PlayStation Network. Este problema particular fue solamente abordado parcialmente por Sony en un Preguntas frecuentes publicadas en línea durante el fin de semana. También condujo a Helldivers 2 siendo retirado de la venta en algunos países en Steam, un cambio que probablemente se revertirá pronto.

Parece que PlayStation ha aprendido una valiosa lección: no asumas que cada jugador está leyendo toda la página de la tienda Steam al comprar un juego. y mantenga a la gente informada sobre sus planes que podrían, un día, aislarlos del juego que compraron.