Sony desconecta temporalmente la producción de PSVR2

Según se informa, Sony está intentando vender su stock de auriculares antes de fabricar otros nuevos.

La PlayStation VR2 de Sony tiene apenas un año, y parece que no está cogiendo popularidad como elPS5 cuando se lanzó en 2020. Hay tantos auriculares PSVR2 sin vender que Sony suspendió la producción de nuevas unidades, según un Bloomberg informe el lunes.

Desde su lanzamiento en febrero de 2023, Sony produjo aproximadamente 2 millones de unidades PSVR2, cada una con un precio de 550 dólares. Los auriculares de realidad aún no han despegado, con solo 300.000 vendidos en las semanas posteriores al lanzamiento, según lo informado por Bloomberg el año pasado.

No es una gran sorpresa. El PSVR 2 está limitado solo a la PS5, lo que significa que depende del biblioteca de la consola para atraer a la gente a comprar el costoso hardware. Si bien la PS5 tiene algunos juegos geniales, no hay muchos juegos de realidad virtual para emocionarse. Hasta ahora, los juegos más recomendados para los propietarios de PSVR2 son versiones VR de juegos ya lanzados en la consola, como como Resident Evil Village, No Man’s Sky, y Gran Tourismo 7.

También está la cuestión de la competencia. Meta misión 3 Tiene un precio ligeramente más bajo, pero funciona con PC, lo que lo abre a más juegos y aplicaciones. Luego está el Apple Vision Pro, que cuesta 3.500 dólares y tiene un precio mucho más alto que el PSVR2, pero ha acaparado el protagonismo en el espacio de la realidad mixta.

Incluso con las mediocres ventas de su PSVR2, Sony reveló una nuevo auricular reality “extendido” En la Consumer Electronic Show de este año en enero. El nuevo hardware con visera abatible es una empresa conjunta con Siemens. Sin embargo, los auriculares no están destinados a juegos, sino que están dirigidos a empresas y profesionales que buscan modelar entornos 3D.