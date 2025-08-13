Solidaria completa, el Día del Atletismo y Renata Godoy

La Prueba Solidaria por el Cuadragésimo Aniversario del Movimiento Popular Fueguino, a disputarse el domingo 24 del presente mes, ya cuenta con las doscientas plazas ocupadas por aquellos corredores que entregarán a los organizadores del MPF los dos litros de leche líquida estipulados como inscripción.

La competencia se efectuará sobre 6 kilómetros, con largada al mediodía (concentración, 11:00), desde Moyano 548, y llegada en la misma sede partidaria.

RIO GRANDE.- Los pedestristas irán por Moyano, avenida Belgrano, Elcano, Héroes de Malvinas y ex ruta 3, hasta poco antes del puente peatonal, regresando por las mismas vías antes mencionadas.

Se entregarán medallas a todos los participantes que completen el recorrido, y se premiará con trofeos a los 5 primeros de la general por sexo.

Antecedente

Esta segunda edición en principio estuvo programada para el domingo 4 de mayo, postergándose por tres meses y medio. La primera versión se realizó el domingo 26 de mayo de 2024, sobre el mismo circuito (6,15 kilómetros), imponiéndose Pablo Ernaga (Camioneros/AAFM) y Daniela Martínez (Atletismo Río Grande).

El vencedor registró 19 minutos y 47 segundos (19:47), a una media de 3:13 por cada kilómetro. Pasó el referencial de los 2 kilómetros (por la avenida Héroes de Malvinas, en el inicio del Parque de los 100 Años) en 6:17, 21” menos que su más inmediato escolta, el U18 Santiago Aramayo (Tolhuin), mientras que Santiago Soto (7:03) encabezaba un pelotón, por delante de Elías Greco (7:07) y Nicolás Valle (7:08).

El grupo giró sobre la ex ruta nacional N° 3, unos 40 metros antes del puente peatonal, y al paso del km. 4,15 el líder estableció 13:11, 1’ menos que el visitante (2° en la clasificación general, con 21:33). El tercer puesto le correspondió a Leandro Pereyra (22:36).

En la rama femenina, Martínez (25:02/4:04) pasó por ambos sectores en 7:56 y 16:40, ubicándose más atrás Gina Brizuela (27:25/4:27) (8:42 y 18:17), Paola Agüero (28:26/4:37) (8:56 y 18:49) y Paola Ferreyra (9:00 y 18:56), quienes conservaron dicho orden hasta el final (los tiempos finales generales no fueron publicados por la organización).

Día del Atletismo Argentino

Solamente un trío fue de la partida el soleado domingo 10 (2 grados, sin viento), en la 16° Corrida Día del Atletismo Argentino, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) llevó adelante en el Cono de Sombra, en Homenaje a Juan Carlos Zabala y Delfo Cabrera, campeones olímpicos en maratón el 07/08/1932 (en Los Angeles) y el 07/08/1948 (en Londres), respectivamente.

En un circuito de 1,7 kilómetros (extendido en 200 metros del original por la presencia de agua en el sector aledaño a la pista de atletismo), Cristian Díaz (Mayores A) completó las 2 vueltas (3,4 km.) en 19:01 (promedio: 5:35); Juan Maza (Mayores B) cronometró 25:01 para los 3 giros (5,1 km.), a una media de 4:54; mientras que a Rafael Avalos (Veteranos C) le insumió 36:27 para dar 4 vueltas (6,8 km.), a razón de 5:21 por cada 1.000 metros.

La última vuelta, lo más juntos posibles, la completaron en 8:51 (5:12). La suma de tiempo indicó 1:29:20 para 17 kilómetros. Se entregaron medallones a los tres participantes, y un trofeo al equipo.

La próxima prueba de la AAFM será el 12° Campeonato Provincial de 15 Kilómetros, el domingo 31, en Altos de la Estancia.

A Paraguay

Pasado mañana viajará rumbo a Asunción la delegación de la Confederación Argentina de Atletismo (CAdA) que del lunes 18 al viernes 22 participará en los II Juegos Panamericanos Junior (U23), comenzados el pasado fin de semana.

De la misma forma parte la heptatleta ushuaiense Renata Godoy (cuya prueba tendrá lugar en los dos primeros días), quien las dos últimas semanas se puso a punto en el CeNARD porteño. Y también su entrenador, el profesor Lucas Doffo.

En la primera jornada correrá los 100 metros con vallas y saltará en alto (en el turno matutino); por la tarde será el turno del impulso de bala (4 kilos) y de los 200 metros planos. En la segunda se realizarán los concursos de salto de longitud y lanzamiento de jabalina (600 gramos), y el cierre, con los 800 metros.