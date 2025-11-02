Solicitud de paradero de un interno del Servicio Penitenciario

Desde la policía en Ushuaia se realiza la búsqueda de un interno que tenía régimen de prelibertad y aún no llegó a la Penitenciaría.

USHUAIA. – Un interno que se encontraba bajo el régimen de prelibertad no retornó a la Penitenciaría en esta ciudad y desde la policía se efectuó un pedido de paradero.

Se trata de Carlos Alberto Contreras, de 41 años, quien no regresó a su lugar de alojamiento dependiente del Servicio Penitenciario y en el horario establecido.

Ante cualquier información comunicarse de inmediato a los números de emergencia 101 / 911, o bien, se dirijan a la dependencia policial más próxima.