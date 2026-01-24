Solicitan cuidar los juegos del “Parque de los 100 años”

El Municipio de Río Grande solicita a vecinos y vecinas hacer un uso responsable de los juegos infantiles ubicados en la “Parque de los 100 Años”, con el objetivo de preservar estos espacios pensados para el disfrute seguro de niñas y niños.

En los últimos días, se han recibido consultas y manifestaciones de vecinos preocupados por el uso indebido de los juegos, los cuales estarían siendo utilizados como rampas para circular en bicicleta. Esta situación genera malestar en la comunidad, ya que dicho uso puede provocar el deterioro de las estructuras y representa un riesgo para quienes las utilizan de manera inapropiada, así como para los niños y niñas que concurren al lugar.

Desde el Municipio se recuerda que los juegos infantiles fueron diseñados exclusivamente para el esparcimiento y recreación de las infancias, y que su cuidado es una responsabilidad compartida entre toda la comunidad.

Asimismo, se solicita respetar el uso adecuado de cada espacio público, a fin de garantizar entornos seguros, ordenados y accesibles para todas las familias que eligen el “Parque de los 100 Años” como lugar de encuentro y recreación.

El Estado Municipal continúa trabajando en el mantenimiento y cuidado de los espacios públicos, e invita a la comunidad a colaborar con estas acciones, promoviendo el respeto, la convivencia y el uso responsable de los bienes comunes.