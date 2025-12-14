Solicitan colaboración para recuperar un bolso con equipamiento para incendios forestales

Marcelo Triviño solicitó colaboración tras extraviar un bolso con equipamiento personal indispensable para su labor en la lucha contra incendios forestales, en el tramo de la Ruta Nacional N° 3 entre Río Grande y Camping Norte.

Según se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 00 horas del viernes 12 de diciembre, en el tramo de la Ruta Nacional N.º 3 comprendido entre Río Grande y el sector conocido como Camping Norte. En ese momento, desde un vehículo en movimiento cayó un bolso negro marca Monotrail.

El bolso cuenta con una identificación visible: un llavero negro y dorado con el nombre Triviño Marcelo, lo que permitiría reconocer fácilmente al propietario. En su interior se encuentran elementos de protección y equipamiento personal indispensables para desempeñar tareas con seguridad en incendios forestales.

Desde el entorno del damnificado se solicita la colaboración de cualquier persona que haya visto el bolso o tenga información sobre su paradero. Quienes puedan aportar datos o facilitar su devolución pueden comunicarse al 2964-472190, correspondiente a Marcelo.

Se agradece la difusión del pedido con el fin de recuperar un equipo de trabajo esencial para una actividad de alto riesgo y gran importancia comunitaria.