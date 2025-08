Sobreendeudamiento y créditos bajo condiciones abusivas

Especialistas y referentes de asociaciones de consumidores expusieron en la Cámara de Diputados sobre el alto grado de endeudamiento de las familias, para la compra de alimentos.

BUENOS AIRES.- La diputada nacional Carolina Yutrovic (UxP), presidió un encuentro de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; donde especialistas, funcionarios y referentes de asociaciones de consumidores expusieron acerca del sobre endeudamiento y los créditos que los sectores más vulnerables de la población contraen bajo condiciones abusivas.

La Diputada por Tierra del Fuego indicó que “el 91% de los hogares se encuentra endeudado, y más de la mitad de sus deudas es por la compra de alimentos. Hoy las familias no se endeudan para mejorar su calidad de vida, sino simplemente para subsistir”.

Agregó que, “a diferencia de otros tiempos, la deuda ya no está vinculada a bienes durables o consumo planificado, responde a una urgencia alimentaria que afecta directamente la dignidad y sostenibilidad del hogar”.

Los expositores

En primer lugar hizo uso de la palabra Adrián Ganino, secretario Letrado de la Secretaría Especializada en Relaciones de Consumo, del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San Martin. Al referirse al sobreendeudamiento señaló que “estamos hablando de consumidores que se endeudan para adquirir bienes y servicios de todos los días. La mayoría de las deudas actualmente son para pagar deudas”, enfatizó.

Para colaborar con la situación, Ganino planteó algunos postulados como, por ejemplo, el préstamo responsable, el análisis crediticio del consumidor, buena fe contractual, ganancias honestas y razonables al momento de entregar los préstamos. En la reunión expusieron referentes de asociaciones de consumidores.

Ganino expresó que “al no tener educación financiera, la necesidad nos lleva a tomar decisiones antieconómicas, donde más del 60% de las personas están sobre endeudadas, crece la mora en el pago de las tarjetas de crédito y, en paralelo, te siguen extendiendo el crédito para seguir incentivando el consumo”.

Luego, habló el doctor Claudio Hugo Fede, juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 del Departamento Judicial de Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires. Además, es especialista en Problemáticas de las Organizaciones Familiares de la UNSAM.

“Los consumidores y usuarios que están en un nivel de híper vulnerabilidad tienden a buscar una solución a su conflicto que radica, en un primer momento, en su incapacidad de solvencia”, resaltó.

En esa línea, enfatizó en que “nos debemos una herramienta, una norma específica a nivel nacional y provincial, puede ser de fondo o de forma, que pueda abordar de mejor manera la realidad, siempre tomando como base y criterio la buena fe de aquel que se fue a endeudar por necesidad, aún contemplando la complejidad que implica el derecho del consumidor y lo usuarios, donde la necesidad y el deseo son una permanente en un mundo de consumo, donde hoy nadie puede abstraerse al mundo del consumo”.

En la continuidad, Magdalena Punta, de Consumidores Libres Coop. Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria, contó cómo fue su experiencia personal con el endeudamiento. “Yo perdí mi propiedad, lamentablemente, porque me empezaron a perseguir abogados que venían a mí casa y la cultura de ser buen pagador no la pude cumplir y decidí vender mi casa para pagar esa deuda, lo que me llevó a entrar a la Cooperativa y trabajar en los problemas de endeudamiento de la gente”, detalló.

Juan Ignacio Cruz Matteri, abogado especialista en Contratos y Daños por la Universidad de Salamanca, España, y en Compliance y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, brindó definiciones e ideas para que los legisladores puedan trabajar en futuras normativas. Al respecto, subrayó que “no tenemos una ley que regule las acciones colectivas”.

Y, para lograr contrarrestar esto, consideró importante que se “examine la posibilidad de legislar en materia de acciones colectivas, porque es una espada de doble filo donde al consumidor, le da la pauta de cuáles van a ser los requisitos y los tiempos procesales. En cuanto al proveedor, también le va a marcar la cancha, donde le aclara que, si pasa tal o cual cosa podría enfrentar a una acción colectiva”, explicó.

Ted Mermin, director del Centro de Derecho del Consumidor y Justicia Económica en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Estados Unidos, reflexionó acerca de la necesidad de una legislación que regule la colección de deudas y las acciones colectivas en Argentina. “Las leyes muchas veces no se aplican porque los consumidores no las conocen y no tienen acceso a un abogado”, manifestó. Julio Baltazar Durand Carrión, abogado especializado en Protección al Consumidor, a su turno, contó la experiencia peruana con respecto al sobreendeudamiento.

También expusieron la doctora Samanta Lagrutta, directora de la Oficina de Defensa del Consumidor del Municipio de Hurlingham; Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores; y Marcelo Quaglia, juez de Primera Instancia Civil y Comercial de la Décimo Cuarta Nominación de Rosario, provincia de Santa Fe. Asimismo, estuvo presente Maribel Díaz, representando a la Asociación Civil por los Consumidores y el Medio Ambiente (ACYMA).