El bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF) presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Sistema Municipal de Recupero por Prestaciones de Salud, una herramienta moderna y necesaria para fortalecer el financiamiento del sistema sanitario local sin afectar la gratuidad de la atención para quienes no cuentan con cobertura.

RIO GRANDE.- La propuesta surge del análisis del presupuesto municipal realizado en Comisión, donde se detectó que una parte importante de los recursos destinados a salud pública no se recupera cuando las prestaciones se brindan a personas con obra social, prepagas o seguros. Esta situación genera un impacto económico evitable, dado que muchas ciudades del país ya cuentan con sistemas de recupero que permiten reinvertir esos fondos en su propio sistema sanitario.

El proyecto establece que el Municipio pueda recuperar, de manera ordenada, eficiente y transparente, los costos de las prestaciones realizadas a pacientes con cobertura de obra social, prepagas, seguros o ART. Este mecanismo no alcanza a quienes no tienen cobertura, por lo que la atención seguirá siendo completamente gratuita para quienes más lo necesitan.

La concejala del MPF, Guadalupe Zamora, destacó que el sistema “permitirá recuperar recursos que hoy se pierden”, y subrayó que “cada peso recuperado volverá directamente al sistema de salud, para equipamiento, insumos, infraestructura y especialidades médicas”.

Zamora aclaró que el recupero “no implica ningún trámite ni costo extra para los vecinos”, ya que la gestión se realizará directamente con las obras sociales y aseguradoras. Asimismo, adelantó que se incorporarán herramientas de digitalización, auditoría y trazabilidad para garantizar eficiencia y transparencia en todo el proceso.

El proyecto busca incorporar al Municipio a un esquema que funciona con éxito en diversas ciudades del país, optimizando recursos y fortaleciendo las capacidades sanitarias locales.

“Este es un paso fundamental para cuidar el presupuesto municipal y reforzar un servicio esencial”, concluyó Zamora, quien anticipó que el MPF acompañará su aprobación por considerarla una política sanitaria responsable, moderna y alineada con las necesidades actuales de Río Grande.