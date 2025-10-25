Río Grande Activa en conjunto con el Municipio de Río Grande, incorporó un sistema de riego por goteo en la plantación de ajos violetas de RGA Alimentos.

El nuevo sistema posibilita un control preciso del agua, evitando desperdicios y favoreciendo un riego gradual que mantiene la humedad adecuada en el suelo sin compactarlo.

De esta manera, el agua llega en profundidad, alcanzando a las raíces del ajo violeta y asegurando un crecimiento saludable de las plantas.

En esta etapa, se instalaron dos líneas de riego por cada amelga de 35 metros, con una frecuencia de riego de aproximadamente dos veces por semana.

El riego por goteo representa una herramienta fundamental para optimizar el recurso de agua, garantizando un manejo responsable y sustentable del cultivo.

Se estima que la cosecha del ajo violeta se realizará durante el mes de enero. Además, se cosechará ajo semilla para promover el cultivo en la zona.

Esta iniciativa que lleva adelante por el Municipio de Río Grande y Río Grande Activa SE marca un nuevo avance en la producción local de alimentos frescos y de calidad.