Sismo en el pasaje de Drake no tuvo impacto en la isla

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Gobierno, informa que no se registra ningún tipo de alerta en la ciudad tras el sismo de magnitud 7.8 ocurrido en la tarde de hoy en el pasaje Drake.

Desde la Dirección de Defensa Civil de Ushuaia explicaron que el evento sísmico no tuvo impacto en la zona sur de Tierra del Fuego AeIAS ni representa riesgo alguno para la población.

Desde la Secretaría de Gobierno se informa que Defensa Civil realiza el monitoreo de este tipo de eventos de manera permanente y coordinada con otros organismos provinciales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas.

Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de Chile no mantiene ninguna alerta activa para las costas del sur chileno en relación con este fenómeno. Dicho organismo constituye una fuente confiable de información y seguimiento ante posibles tsunamis en la región.

Asimismo, se solicita a los vecinos y vecinas mantenerse informados a través de los canales oficiales del Municipio y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 103 o 911.