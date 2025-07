Siprosa: Médicos evalúan un paro de 48 horas ante la falta de respuestas salariales

En diálogo con Radio Provincia, Daniel Romero, secretario de organización de Siprosa en Ushuaia, se refirió a la crítica situación que atraviesan los profesionales de la salud pública en Tierra del Fuego. Señaló la ausencia de una agenda de trabajo con el Gobierno, cuestionó las políticas ministeriales que introducen lógicas mercantilistas en el sistema y denunció el debilitamiento de áreas esenciales como salud mental y atención primaria. Asimismo, expresó preocupación por la falta de respuestas salariales y estructurales, y anticipó que se evalúan nuevas medidas de fuerza, incluyendo paros de hasta 48 horas, ante la falta de soluciones.

USHUAIA.- En primer lugar, Daniel Romero lamentó «parece que nada ha cambiado. Seguimos con complicaciones cada vez más agravadas por las condiciones socioeconómicas”. En esa línea, aseguró que los profesionales llevan más de cuatro meses con medidas de acción directa y denunció que las respuestas del Gobierno provincial han sido nulas. Según indicó, el discurso oficial sobre productividad encubre una “intencionalidad mercantilista” que profundiza la fragmentación institucional y debilita áreas estratégicas del sistema.

En este sentido, el titular de Siprosa cuestionó los nuevos “módulos quirúrgicos” implementados por el Ministerio de Salud “es complejo, se mezcla un pago por prestación con un salario. Hay muchas prácticas en salud que es muy difícil cuantificar”. Para Romero, esta modalidad desvirtúa el concepto de salud pública y atenta contra el trabajo en equipo, generando un retroceso profundo en derechos ya conquistados por los trabajadores del sector.

Además, denunció que el aumento presupuestario en salud no se traduce en mejor atención a la población «hay más presupuesto, pero la salud que se recibe es cada vez más deficiente”. Entonces, criticó que los cambios estructurales en cargos agregan burocracia y obstaculizan la gestión «esta política está a contramano de lo que se necesita”, sentenció. También alertó que los mensajes del Ministerio hacia los profesionales son “muy confusos y desleales”.

En este sentido, explicó que no mantienen reuniones efectivas con la ministra ni con el área de Economía «si las propuestas no se concretan, las reuniones son estériles. Todo se dilata y en salud dilatar es complicar”. Aunque subrayó que los trabajadores esenciales no abandonan su tarea, enfatizó el malestar en los establecimientos «la situación es de disconformidad, enojo y bronca, y eso impacta en la atención al paciente”.

Por último, anticipó que se evalúan nuevas medidas de fuerza «pensamos en paros de 48 horas, que nunca se hicieron antes. Queremos visibilizar el riesgo que corre la salud pública con estas políticas mercantilistas”. Romero remarcó que hay servicios clave sin reconocimiento ni recursos suficientes, como guardias, salud mental y atención primaria. Y concluyó «si no nos dejan otra alternativa, las medidas se van a merecer”.