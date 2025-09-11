Policiales

Siniestro en una vivienda fue controlado por los moradores

jueves 11 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Sucedió anoche en un sector de la capital provincial. Un desperfecto eléctrico habría sido el motivo que produjo el fuego en un sector de una vivienda.

USHUAIA. – Anoche alrededor de las 21:45 horas, un incendio se produjo en el interior de una vivienda en el sector Valle de las Cascadas y pudo ser sofocado por sus propios moradores.

Al arribar al lugar los bomberos se constató que el foco ígneo había sido parcialmente sofocado, aunque persistía humo en el interior y los servidores públicos continuaron con tareas de ventilación y prevención.

Por precaución una mujer fue trasladada al nosocomio. La causa del siniestro se habría producido por un desperfecto eléctrico.

