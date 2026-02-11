Siniestro en una vivienda fue controlado por bomberos

Se registró cerca de la medianoche en el sector de la calle Forgacas al 1400 de Río Grande. Las primeras pericias indican que se habría originado por una falla eléctrica.

RÍO GRANDE.– Cerca de las 23:50 del martes, se activó una alerta por un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Forgacs al 1400 de esta ciudad.

Al lugar acudió personal de Bomberos, que trabajó para controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara a inmuebles linderos.

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el sitio, el foco ígneo se habría iniciado a raíz de un desperfecto en la instalación eléctrica. No hubo personas lesionadas.