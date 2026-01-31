Siniestro en un local comercial de dos plantas

El incendio se produjo hoy tras el mediodía en un comercio en Río Grande. El fuego fue controlado por bomberos y no se registraron personas lesionadas.

RÍO GRANDE.– Este sábado, alrededor de las 13:50 horas, se registró un incendio en el interior de un local comercial de dos plantas, ubicado sobre la calle Don Bosco al 1500 de esta ciudad.

Tras el alerta, acudieron rápidamente al lugar efectivos del cuartel de Bomberos de la Policía Provincial y de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera conjunta para controlar y extinguir el siniestro. Según se informó, el fuego afectó únicamente la planta baja del establecimiento, evitando que se propagara hacia el resto del inmueble.

En el momento del incendio, dos personas que se encontraban en el interior del comercio lograron evacuar el lugar por sus propios medios y no sufrieron lesiones, aunque fueron asistidas de manera preventiva.

Una vez finalizadas las tareas de extinción y enfriamiento, se iniciaron las actuaciones de rigor con el fin de establecer las causas que originaron el incendio. Finalizadas las tareas periciales por parte de la División Bomberos de Policía, se estableció el hecho como hipotético accidental por una falla eléctrica.