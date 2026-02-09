Sin Rival (1° en la etapa clasificatoria) ganó anteayer –en el gimnasio del Polivalente- el torneo de cuartetas mixtas organizado (a lo largo de tres jornadas) por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), al imponerse en la final por 2-0 (15-9/15-5) a un diezmado La Resistencia (2°). Tercero quedó Delirantes (4°), tras el 2-0 (15-12/16-14) sobre Fueguinos (3°).

RIO GRANDE.- Gonzalo Yáñez (10 puntos) y el suplente Eliecer López (5) fueron los máximos anotadores en el campeón, que sacó ventaja en el primer set con 4 bloqueos de aquél, y los ataques de Daniela Medina (4) y Ezequiel Vázquez (3), quien cerró ese capítulo. La Resistencia (con al menos 4 ausencias) le siguió al ritmo hasta el 4 iguales, con Javier Cardozo (5) y Braian Maldonado (4), y en el segundo empezó 1-6, acercándose a dos (5-7), y cayendo tras el tercer ace de Florencia Averbuj (4). SIN RIVAL. Los campeones: Florencia Averbuj, Daniela Medina y Gonzalo Yáñez; Elieecer López y Ezequiel Vázquez.

En el partido previo, con más errores que puntos directos (31 contra 26), Ezequiel Wenten (Fueguinos) fue el que más aportó (9/7 fue su saldo). Los suyos levantaron un 4-8 (8-8) y un 9-13 (12-13) en el primero; y un 8-12 en el segundo, desperdiciando un 14-13. Un clinch que favoreció a Leandro Noriega sobre aquél clausuró las acciones. GOLEADOR. Gonzalo Yáñez bloquea a Javier Cardozo.

SIN RIVAL 2 * 0 LA RESISTENCIA

N°/Jugador +/- N°/Jugador +/-

0.Gonzalo Yáñez 10/1 2.Luciana Ortega 0/0

8.Daniela Medina 4/3 3.Javier Cardozo 5/1

10.Ezequiel Vázquez 3/0 6.Abigail Noriega 1/1

13.Florencia Averbuj 4/0 16.Braian Maldonado 4/2

2.Eliecer López 5/0 LA RESISTENCIA. Los subcampeones: Braian Maldonado y Javier Cardozo; Luciana Ortega y Abigail Noriega.

Totales 26/5 Totales 10/4

Parciales: 1° set: Sin Rival 15-9 (5-4/10-5), en 10’. 2° set: Sin Rival 15-5 (5-0/10-5), en 8’. Puntos: Sin Rival 30, La Resistencia 14. Duración: 21’. Arbitro: Beatriz Romero. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 4×4 Mixto AVRG (Final).

TORNEO DE CUARTETAS (AVRG)

Ronda Partido Resultado

Clasif. La Resistencia-Sin Rival 0-2 (12-15/14-16)

Clasif. Fueguinos-Delirantes 1-2 (15-10/12-15/9-11)

Semif. S.Rival (1°)-Deli’tes (4°) 2-1 (15-13/11-15/10-8)

Semif. Resistencia (2°)-Fueg. (3°) 2-0 (15-6/15-10)

3° pto. Delirantes-Fueguinos 2-0 (15-12/16-14)

Final Sin Rival-La Resistencia 2-0 (15-9/15-10) FUEGUINOS. Los cuartos: Vargas, Wenten, J. y M. Ortiz.

Posiciones finales: 1.Sin Rival (9-1); 2.La Resistencia (7-3); 3.Delirantes (7-3); 4.Fueguinos (5-5); 5.El Pabellón (3-4); 6.Estrella Blanco (1-5); 7.Estrella Rojo (2-5); 8.Star Wars (1-5); 9.Los Desconocidos (1-7). Campaña del campeón: 2-0 (15-9/15-6) vs. Delirantes; 2-0 (15-4/15-6) vs. Est.Rojo; 2-0 (15-11/15-10) vs. Fueguinos; 0-2 (0-15/0-15) vs. El Pabellón (ambos PP); 2-0 (15-0/15-0) vs. Los Desconocidos; 2-0 (15-9/15-8) vs. Star Wars; 2-0 (15-2/15-6) vs. Est.Blanco; 2-0 (15-12/16-14) vs. La Resistencia (Clasificación); 2-1 (15-13/11-15/10-8) vs. Delirantes (semifinal); 2-0 (15-9/15-10) vs. La Resistencia (final).

DELIRANTES 2 * 0 FUEGUINOS

N°/Jugador +/- N°/Jugador +/-

1.Evelin García 0/0 1.Ezequiel Wenten 9/7

2.Analía Laurenti 1/1 2.Milena Ortiz 1/6

6.Landro Noriega 2/4 9.Jazmín Ortiz 0/3

14.Guillermo Molini 5/2 22.Angelina Vargas 1/2

0.Alejandro García 3/2

13.Miriam González 1/3

15.Natasha Zocco 1/3

Totales 13/15 Totales 11/18

Parciales: 1° set: Delirantes 15-12 (5-3/10-9), en 10’. 2° set: Delirantes 16-14 (3-5/10-8/13-14), en 12’. Puntos: Delirantes 31, Fueguinos 26. Duración: 25’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 4×4 Mixto AVRG (3° puesto).