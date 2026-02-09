Sin Rival (1° en la etapa clasificatoria) ganó anteayer –en el gimnasio del Polivalente- el torneo de cuartetas mixtas organizado (a lo largo de tres jornadas) por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), al imponerse en la final por 2-0 (15-9/15-5) a un diezmado La Resistencia (2°). Tercero quedó Delirantes (4°), tras el 2-0 (15-12/16-14) sobre Fueguinos (3°).
RIO GRANDE.- Gonzalo Yáñez (10 puntos) y el suplente Eliecer López (5) fueron los máximos anotadores en el campeón, que sacó ventaja en el primer set con 4 bloqueos de aquél, y los ataques de Daniela Medina (4) y Ezequiel Vázquez (3), quien cerró ese capítulo. La Resistencia (con al menos 4 ausencias) le siguió al ritmo hasta el 4 iguales, con Javier Cardozo (5) y Braian Maldonado (4), y en el segundo empezó 1-6, acercándose a dos (5-7), y cayendo tras el tercer ace de Florencia Averbuj (4).
En el partido previo, con más errores que puntos directos (31 contra 26), Ezequiel Wenten (Fueguinos) fue el que más aportó (9/7 fue su saldo). Los suyos levantaron un 4-8 (8-8) y un 9-13 (12-13) en el primero; y un 8-12 en el segundo, desperdiciando un 14-13. Un clinch que favoreció a Leandro Noriega sobre aquél clausuró las acciones.
SIN RIVAL 2 * 0 LA RESISTENCIA
N°/Jugador +/- N°/Jugador +/-
0.Gonzalo Yáñez 10/1 2.Luciana Ortega 0/0
8.Daniela Medina 4/3 3.Javier Cardozo 5/1
10.Ezequiel Vázquez 3/0 6.Abigail Noriega 1/1
13.Florencia Averbuj 4/0 16.Braian Maldonado 4/2
2.Eliecer López 5/0
Totales 26/5 Totales 10/4
Parciales: 1° set: Sin Rival 15-9 (5-4/10-5), en 10’. 2° set: Sin Rival 15-5 (5-0/10-5), en 8’. Puntos: Sin Rival 30, La Resistencia 14. Duración: 21’. Arbitro: Beatriz Romero. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 4×4 Mixto AVRG (Final).
TORNEO DE CUARTETAS (AVRG)
Ronda Partido Resultado
Clasif. La Resistencia-Sin Rival 0-2 (12-15/14-16)
Clasif. Fueguinos-Delirantes 1-2 (15-10/12-15/9-11)
Semif. S.Rival (1°)-Deli’tes (4°) 2-1 (15-13/11-15/10-8)
Semif. Resistencia (2°)-Fueg. (3°) 2-0 (15-6/15-10)
3° pto. Delirantes-Fueguinos 2-0 (15-12/16-14)
Final Sin Rival-La Resistencia 2-0 (15-9/15-10)
Posiciones finales: 1.Sin Rival (9-1); 2.La Resistencia (7-3); 3.Delirantes (7-3); 4.Fueguinos (5-5); 5.El Pabellón (3-4); 6.Estrella Blanco (1-5); 7.Estrella Rojo (2-5); 8.Star Wars (1-5); 9.Los Desconocidos (1-7). Campaña del campeón: 2-0 (15-9/15-6) vs. Delirantes; 2-0 (15-4/15-6) vs. Est.Rojo; 2-0 (15-11/15-10) vs. Fueguinos; 0-2 (0-15/0-15) vs. El Pabellón (ambos PP); 2-0 (15-0/15-0) vs. Los Desconocidos; 2-0 (15-9/15-8) vs. Star Wars; 2-0 (15-2/15-6) vs. Est.Blanco; 2-0 (15-12/16-14) vs. La Resistencia (Clasificación); 2-1 (15-13/11-15/10-8) vs. Delirantes (semifinal); 2-0 (15-9/15-10) vs. La Resistencia (final).
DELIRANTES 2 * 0 FUEGUINOS
N°/Jugador +/- N°/Jugador +/-
1.Evelin García 0/0 1.Ezequiel Wenten 9/7
2.Analía Laurenti 1/1 2.Milena Ortiz 1/6
6.Landro Noriega 2/4 9.Jazmín Ortiz 0/3
14.Guillermo Molini 5/2 22.Angelina Vargas 1/2
0.Alejandro García 3/2
13.Miriam González 1/3
15.Natasha Zocco 1/3
Totales 13/15 Totales 11/18
Parciales: 1° set: Delirantes 15-12 (5-3/10-9), en 10’. 2° set: Delirantes 16-14 (3-5/10-8/13-14), en 12’. Puntos: Delirantes 31, Fueguinos 26. Duración: 25’. Arbitro: Enzo Mansilla. Gimnasio: Polivalente (07/02). Motivo: Torneo 4×4 Mixto AVRG (3° puesto).