Sin Rival, La Resistencia, Fueguinos y Delirantes, a semis

Anteayer se disputó -en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte “Profesora Diana Cotorruelo”- la segunda y penúltima fecha del Torneo Mixto Libre 4×4, organizado por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).

RIO GRANDE.- En el transcurso de la misma, Sin Rival, La Resistencia, Fueguinos y Delirantes consiguieron el pase anticipado a las semifinales del certamen (que comenzó el sábado 24).

La competencia cuenta con 9 equipos (Los Desconocidos se dio de baja), los que se midieron todos contra todos, a una rueda, a 15 tantos ganados los dos primeros sets, y a 10 en caso de necesitarse un tie break.

El próximo sábado 31 concluirá la ronda clasificatoria, con los últimos 5 encuentros (de un total de 36), dando paso luego a las semifinales, el partido por el tercer puesto, y la final.

En los cuadros adjuntos aparecen los resultados por fecha, los partidos que restan disputarse, y la tabla de posiciones.

Segunda jornada

Fueguinos superó en sets corridos (15-3/15-13) a Estrella Rojo, con un 9-0 inicial que le posibilitó liquidar de manera tranquila –y con un goleo repartido- ese primer segmento. En el segundo, el ingreso de Thiago Escudero (quien anotó 3 aces consecutivos) le permitió a los de la Margen Sur dar mayor pelea. El máximo anotador: Ezequiel Wenten (7).

Luego, Sin Rival (que junto a El Pabellón perdió los puntos en el duelo entre sí) venció por idéntico marcador (con parciales de 15-4 y 15-6) a Estrella Rojo, con una decena de anotaciones de Lucas Yáñez, doblando lo realizado por Noris Ramírez y Eliezer López.

El Pabellón tuvo en la armadora Olivia Ferreyro (6) –quien cerró ambos capítulos- y el opuesto Nadir Bellafronte (5) sus mayores aportantes en el 2-0 (15-8/15-6) ante Star Wars, donde Enzo Perlotti facturó por triplicado.

Asimismo, Martín Zamudio (4) por la punta clausuró el primer set (15-6), mientras que Lisandro Noriega (8) lo imitó por el opuesto en el siguiente (15-4), en el triunfo de Delirantes frente a Estrella Rojo. Natasha Zocco también anotó 4 veces para el ganador.

En el cierre, La Resistencia derrotó a Fueguinos y cayó ante Delirantes, en ambos casos en tie break (en ese último compromiso, el perdedor extendió el pleito tras el 24-22, el set más largo hasta el momento).

Preparación I

Universitario Fundatec tiene disponible horarios de Mini (hasta 13 años) los lunes, miércoles y viernes, 19:00 a 20:00. Y los mismos días, de 20:00 a 21:00, para los menores de 14 a 18 años.

Asimismo, las Sub 18 y Mayores femenino entrenan en las mismas jornadas, de 21:00 a 22:30; y en el último turno (22:30 a 00:00) lo hace el plantel de Mayores masculino. Informes: (2964) 416946 (Hernán Cepeda); (2964) 497712 (Daniela Medina).

Preparación II

Entretanto, Academia Tierra del Fuego Vóley comenzó con su pretemporada, en el Anexo del Microestadio Provincial (barrio YPF), los martes, jueves y viernes, de 16:00 a 19:00, en distintas categorías. Los entrenamientos regulares, por su parte, se iniciarán a partir del viernes 20 de febrero. Informes: (2964) 542429.