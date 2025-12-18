Sin respaldo, la ley de Compromiso Fiscal no pudo ser tratada y se levantó la sesión

Sin respaldo suficiente y ante la merma de diputados nacionales que permanecían en el recinto en la madrugada de este jueves, la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria impulsada por el Gobierno quedó sin tratarse y se levantó la sesión en la Cámara de Diputados.

BUENOS AIRES (NA).-El proyecto que obtuvo dictamen de comisión impide la sanción de leyes que no tengan el financiamiento asegurado y establece hasta pena de prisión de hasta 6 años a los funcionarios que apliquen esas normas.

La iniciativa fue rechazada de plano por los opositores de Unión por la Patria, de la izquierda y de Provincias Unidas, e incluso recibió cuestionamientos de aliados del PRO y la UCR.

En ese contexto, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici pidió el lavantamiento de la sesión.

El diputado radical Lisandro Nieri dijo que “hay un convencimiento de un orden monetario y fiscal. Está claro que eso debemos dejarlo escrito, y eso es lo que procura la Ley de Compromiso Fiscal y Monetario”, pero señaló que se debe “trabajar con más seriedad”.

“Esa ley es importante, pero aspiro a que nos demos un tiempo de trabajo más importante en este caso”, agregó.

Por su parte, la diputada Karina Banfi, señaló que el proyecto de Compromiso Fiscal “no respeta los principios básicos de la división de poderes”.

“Delega atribuciones al Poder Ejecutivo que son propias del Congreso y crea tipos penales que no resisten el análisis de constitucionalidad, entre otros tantos errores técnicos-jurídicos”, agregó.

El martes, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, había reclamado que esa iniciativa también se analice en la comisión de Legislación Penal ya que incluye modificaciones al código penal .

DETALLES

El proyecto fija que “queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario”

Uno de los datos más destacados del proyecto son las sanciones severas que aplica a los funcionarios nacionales.

En ese sentido, el proyecto fija que será reprimido con uno a seis años de prisión al funcionario que viola las normas establecidas en la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

A lo largo del proyecto se habilita al jefe de Gabinete para poder utilizar un mecanismo de ajuste para evitar poner en riesgo el equilibrio fiscal.

Al respecto señala que “si durante la ejecución presupuestaria se produjere una disminución de los recursos previstos o un incremento de los gastos por sobre las estimaciones originales que ponga en riesgo el cumplimiento de la regla prevista en el artículo 1°, el Jefe de Gabinete de Ministros adoptará las medidas necesarias para restablecer dicho equilibrio”.

Además, la iniciativa establece que cualquier ley que “autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”

Determina que quedarán exceptuadas de esa obligación las leyes donde se asegura el financiamiento “mediante la asignación de recursos concretos, específicos, actuales y suficientes, sin afectar el resultado financiero equilibrado”.

También establece que todos los proyectos previos a su tratamiento en comisión deberán tener como un informe del impacto presupuestario en el mediano plazo que será elaborado en el caso de las iniciativas del Gobierno por el ministerio de Economía y de las legislativas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el caso de iniciativas legislativas.

Otro punto es que fija que cualquier norma dictada en violación a las disposiciones previstas en esta ley será declarada nula.