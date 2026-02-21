La vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo que “sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas de producción”, al expresarse desde sus redes sociales sobre la decisión de la Corte de Estados Unidos de anular aranceles a las importaciones.

BUENOS AIRES (NA).- “La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”, expresó la vicepresidenta.

Y sostuvo que “sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista”.

“Para Trump, primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina”, enfatizó.

Afirmó que “la apertura total y libre de las importaciones sólo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial”.

“No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de nacionalismo o globalismo”, concluyó.