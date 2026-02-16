Sin Bandera empezó su gira mundial en Buenos Aires con dos shows cargados de emoción y complicidad con sus fans

El dúo inició el Escenas Tour en Argentina con dos funciones agotadas en Buenos Aires. La celebración de sus 25 años estuvo llena de lágrimas y muchas risas.

A 25 años de su debut, Sin Bandera regresó a Buenos Aires para ofrecer dos conciertos dinámicos, cargados de energía, buena música, sorpresas y mucha emoción. Durante dos shows sold out en el Movistar Arena, Leonel García y Noel Schajris lideraron una verdadera fiesta con grandes clásicos, la presentación de algunas de sus nuevas canciones y un público pícaro que los acompañó entonando cada letra.

“¡Los extrañamos! ¿Están listos para sentir, para llorar un poquito, para bailar?”, preguntó Noel antes de empezar el primero de los conciertos. El Movistar Arena le respondió con gritos eufóricos de personas que a lo largo de la noche demostraron estar listas para eso y muchísimo más.

En la primera noche, durante alrededor de dos horas y media, el dúo ofreció un show íntimo y nostálgico que generó una montaña rusa de emociones. La celebración de los 25 años de la banda fue una completa fiesta. Si bien al comenzar aconsejaron “preparar los pañuelos”, realmente no hubo mucho tiempo para llorar porque las bromas y la complicidad hicieron que las fanáticas estallaran en carcajadas.

A la gran química de Leonel y Noel se sumó el público que, entre chistes y reclamos por la ubicación del camarógrafo arriba del escenario, lograron hacer que el cantante argentino se bajara cerca de la valla y abrazara a varias fans.

Podes ver el post acá.

Junto a una banda increíble, con una puesta cuidada al detalle y un sonido impecable, Sin Bandera cantó grandes éxitos como Entra en mi vida, Kilómetros, Sirena, Que lloro y Mientes tan bien, en los que fueron acompañados por miles de voces.

Sin embargo, uno de los grandes momentos de la noche llegó cuando sonaba Dime que sí. Una de las fanáticas le propuso matrimonio a su novio en la previa a San Valentín, quien aceptó sin dudar. «Menos mal», comentó en tono gracioso Noel desde el escenario. Al tiempo que los felicitó: «Que vivan los novios».

Además del recorrido por su larga trayectoria, los artistas presentaron ¿Qué Culpa Tiene Ella? y Nunca, dos temas del reciente disco Escenas, que fue lanzado el pasado 5 de febrero. Por supuesto, las fans sabían la letra de las nuevas canciones que ya son un éxito mundial y los acompañaron entusiasmadas.

El gran anuncio de Sin Bandera para el 2027

Además de abrir en Buenos Aires, el Escenas Tour continuará en otras provincias de Argentina, ya que pasará por Rosario, Mendoza y Córdoba, extendiendo la celebración a todo el país.

Sin embargo, Sin Bandera le dijo hasta pronto a Buenos Aires porque anunció su regreso para el año que viene: cerrarán la gira el 27 de febrero de 2027 en el Movistar Arena.