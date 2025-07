Hoy y mañana sin clases en Tierra del Fuego

El Secretario General del SUTEF, Horacio Catena, confirmó que lunes y martes no habrá clases en Tierra del Fuego por la medida que resolvió el Congreso Provincial de Delegados antes del receso invernal. “Se ha elegido un camino que nosotros no queremos, pero no desconocemos y no le tememos”, remarcó el sindicalista.

“Claramente vamos a parar 48 horas, y obviamente que de no ser convocados, de no tener alguna propuesta muy concreta que tenga que ver con lo que venimos planteando, lamentablemente se irá profundizando el plan de lucha”, destacó el titular del SUTEF y acotó, “nadie se cree el 1,6% de inflación, nadie cree que cuando te aumentan los alquileres, los servicios, los combustibles, la inflación sea esa. Pero aún si fuera esa, nosotros vamos a estar sacando un informe porque hay una cantidad de meses que ya venimos ni siquiera con esos porcentajes”.

Catena remarcó que, “lamentablemente se ha elegido un camino que nosotros no queremos, pero no desconocemos y no le tememos; así que vamos a luchar por nuestros salarios, por inversión en la escuela pública, y obviamente que serán las asambleas de base las que vayan marcando cómo continuamos después del martes”.

El reclamo de los docentes:

Urgente recomposición salarial que permita cubrir las necesidades básicas de la familia docente establecidas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

Sanción inmediata del proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial, presentado en abril de 2024, que aún no ha sido aprobado.

Mayor inversión en educación pública, frente al desfinanciamiento agravado por las políticas de ajuste nacional.

Concentraciones

Lunes 28 de julio. Concentraciones a las 11:30 horas.

Ushuaia en Escuela Nº 1

Río Grande en el Ministerio de Educación

Tolhuin en la Plaza Cívica

Habrá olla popular

Martes 29 de julio. Concentraciones a las 14:00 horas.

Ushuaia en Escuela Nº 1

Río Grande en el Ministerio de Educación

Tolhuin en la Plaza Cívica

Habrá mate cocido y tortas fritas

desdelasbases.com.ar / Prensa SUTEF Provincial