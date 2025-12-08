Sin acuerdo en Blanco Nieve: trabajadores denuncian que Russo “se lavó las manos”

El conflicto en la empresa Blanco Nieve continúa sin avances. A más de un mes de los despidos, los trabajadores mantienen la permanencia dentro de la planta para resguardar las maquinarias y exigir el pago del 100% de las indemnizaciones, mientras apuntan directamente contra el propietario de la firma, Diego Russo.

Marcela Cárdenas, delegada de las trabajadoras y trabajadores de Blanco Nieve y representante del SOIVA, confirmó que el grupo continúa permaneciendo dentro de la fábrica «seguimos por supuesto acá en la planta, ya más o menos andamos en el día 37, de estar acá cuidando y protegiendo todo lo que es el tema de las maquinarias y la infraestructura”, señaló.

La delegada remarcó que el reclamo central no ha cambiado «queremos que nos paguen el 100% de la indemnización. Es nuestro reclamo genuino y es totalmente legal lo que estamos pidiendo nosotros acá, por eso los trabajadores estamos resguardando las instalaciones”.

Mientras esperan una respuesta empresarial, los trabajadores continúan ofreciendo diversos productos para obtener ingresos mínimos. Cárdenas convocó a la comunidad «a la gente que asista, porque seguimos con nuestra venta de cosas elaboradas. Por ejemplo, en el día de hoy va a haber venta de bolas de fraile, va a haber tortas fritas recién hechas, para compartir el matecito… también están los perfumes, las cremas, los aromas, las verduras, la ropa… hay hasta paños de cocina, bolsas para la basura. Así que tenemos de todo un poquito, como digo, para tratar de hacernos de unas moneditas”.

En sus declaraciones, Cárdenas fue contundente al referirse al propietario de la empresa: lo calificó como “un sinvergüenza, porque no se le puede decir otra cosa a Diego Russo”, asegurando que “hizo un abandono total de sus responsabilidades con los trabajadores, despidiéndolos. Obviamente no haciéndose cargo absolutamente de nada, porque ni siquiera se hizo cargo del telegrama con el cual nos despidió, que lo emitió él mismo, donde él decía que iba a pagar el 50% de la indemnización. Pero ni siquiera se hizo cargo de eso”.

La representante recordó que ese telegrama fue rechazado y profundizó en sus críticas «así cualquiera se nombra empresario, así cualquiera pega un volantazo y despide. Total, se lavan las manos y a otra cosa”.

Finalmente, expresó la indignación del personal despedido «sabemos que él es el que se está quedando con nuestro dinero, él es el que se está quedando con nuestra plata, él se está quedando con nuestro presente y nuestro futuro, el nuestro y de nuestros hijos. Así que está haciendo uso de nuestro dinero, el que nos corresponde por tantos años de sacrificio y de esfuerzo que hemos tenido acá”.