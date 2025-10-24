Simultáneas y Clase Maestra con Shirov, el 27 de noviembre

El ex subcampeón mundial de ajedrez Alexei Shirov, quien ya visitara esta ciudad hace cuatro años, imponiéndose en el 21° Magistral “Centenario de Río Grande”, regresará dentro de un mes, ofreciendo una Clase Maestra y partidas simultáneas, gracias a la gestión del Club de Ajedrez local (CARG).

RIO GRANDE.- En su retorno al país, el ajedrecista nacido en Letonia, y nacionalizado español, también jugará torneos rápidos en Córdoba y Rosario.

Mañana (16:00), en el CARG, se jugará el Torneo “Homenaje a Pedro Oyarzábal” (suizo, 7 rondas, 12’ + 3”). Inscripciones (2964-529761): socios, $ 3.000; no socios, $ 5.000. Desde las 15:00, en 8 de Noviembre 284 (Ushuaia) tendrá lugar el Abierto del SOEM (suizo, 4 rondas, 12’ + 3”), para Sub 18, Sub 14 y Libre (inscripción gratuita).