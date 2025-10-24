Deportes

Simultáneas y Clase Maestra con Shirov, el 27 de noviembre

viernes 24 de octubre de 2025
Diario El Sureño
El ex subcampeón mundial de ajedrez Alexei Shirov, quien ya visitara esta ciudad hace cuatro años, imponiéndose en el 21° Magistral “Centenario de Río Grande”, regresará dentro de un mes, ofreciendo una Clase Maestra y partidas simultáneas, gracias a la gestión del Club de Ajedrez local (CARG).

RIO GRANDE.- En su retorno al país, el ajedrecista nacido en Letonia, y nacionalizado español, también jugará torneos rápidos en Córdoba y Rosario.

Mañana (16:00), en el CARG, se jugará el Torneo “Homenaje a Pedro Oyarzábal” (suizo, 7 rondas, 12’ + 3”). Inscripciones (2964-529761): socios, $ 3.000; no socios, $ 5.000. Desde las 15:00, en 8 de Noviembre 284 (Ushuaia) tendrá lugar el Abierto del SOEM (suizo, 4 rondas, 12’ + 3”), para Sub 18, Sub 14 y Libre (inscripción gratuita).

