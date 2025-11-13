Simulacros de evacuación en 24 establecimientos educativos de Ushuaia

Durante la jornada de ayer, la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Defensa Civil, llevó adelante simulacros de evacuación en 24 establecimientos educativos de la ciudad, con la participación de 3.500 personas entre estudiantes, docentes y personal de apoyo.

La actividad se enmarcó en el plan anual de prevención y capacitación que el área viene desarrollando en coordinación con el sistema educativo local.

A lo largo de 2025, Defensa Civil Municipal concretó un total de 140 simulacros de evacuación, abarcando 69 escuelas en los turnos mañana, tarde y vespertino. En el transcurso del año, más de 25.000 personas participaron de estos ejercicios, destinados a fortalecer las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia y consolidar la cultura de la prevención en toda la comunidad educativa.