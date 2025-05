Silvia Prost vuelve a escena con “La escuela que Estafa”

La escritora pampeana retoma su actividad pública con una presentación que combina literatura, pintura y música, tras superar un ACV.

BUENOS AIRES (NA).- Con una propuesta artística integral y una historia de superación personal, la escritora pampeana Silvia Prost inicia una gira por La Pampa y provincias vecinas para presentar su nuevo libro La escuela que Estafa. La primera fecha confirmada será el jueves 16 de mayo a las 20:00 en la Biblioteca Popular Presidente Avellaneda, ubicada en Sarmiento 1551, Realicó.

Silvia Prost, oriunda de Guatraché, es una figura polifacética en el ámbito cultural: escritora, pintora, compositora y referente del pensamiento crítico. Su nueva obra, La escuela que Estafa, ofrece una mirada aguda y reflexiva sobre el sistema educativo argentino. Con una prosa directa y argumentada, cuestiona los mecanismos que —según su análisis— distorsionan la verdadera finalidad de la educación: formar ciudadanos libres, pensantes y críticos. Su obra, crítica de los mecanismos que, según su análisis, distorsionan la verdadera finalidad de la educación: formar ciudadanos libres, pensantes y críticos.

La publicación del libro estuvo marcada por un contexto muy especial. En enero de 2024, Prost sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) tras una cirugía cardiovascular, que le provocó afasia y limitaciones en el habla, la comprensión y la escritura. A pesar de este duro golpe, La escuela que Estafa ya estaba concluido y vio la luz en marzo de ese año. Las presentaciones previstas debieron posponerse, pero gracias a un proceso de rehabilitación intensivo y alentadores resultados médicos, Silvia vuelve ahora a los escenarios con una energía renovada.

“Cada vez que me dijeron que no iba a poder, el arte me mostró otro camino”, expresa Prost, quien además comparte en su sitio web www.silviaprost.com artículos de política, educación y filosofía. Este espíritu resiliente y combativo atraviesa no solo su obra literaria, sino también sus producciones visuales y musicales, que tendrán un lugar destacado en la gira.

En sus presentaciones, la autora no se limita a leer fragmentos de su libro. También expone sus pinturas -como la impactante Soleado (óleo sobre tela, 110 x 80 cm)- y canta algunas de sus composiciones. En esa conjunción de disciplinas, Silvia plantea una visión integral del arte como experiencia transformadora, identitaria y profundamente humana.

Su legado literario abarca diversos géneros: poesía (Me Amalabas, 2022), ensayo (Veinte cosas que usted puede hacer para arruinar la vida de su hijo, 2020), teatro, aforismos y textos didácticos. Actualmente se encuentra escribiendo su octavo libro, lo que reafirma su incesante búsqueda creativa.

Prost entiende al arte como un derecho universal, una herramienta de empoderamiento y una forma de resistencia. En sus obras, el paisaje pampeano cobra vida, especialmente el caldén, símbolo de arraigo, memoria y fortaleza. Esta dimensión simbólica y afectiva también estará presente en cada encuentro con el público.

La gira de La escuela que Estafa busca abrir espacios de diálogo sobre educación, libertad y expresión, en un recorrido que promete ser una experiencia profunda tanto para la autora como para quienes la acompañen. Silvia Prost no solo regresa a los escenarios con su obra, sino que lo hace como testimonio de que el arte puede ser también un camino de sanación, esperanza y reconstrucción.