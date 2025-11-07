Sigue la recuperación vial en Ushuaia

Los trabajos continuarán en los próximos días, tanto en el centro como en otros puntos de la ciudad, con el fin de ofrecer espacios públicos en óptimas condiciones para residentes y visitantes de cara al verano.

USHUAIA.- En el marco del programa de recuperación vial que impulsa la Municipalidad, cuadrillas de las áreas de Bacheo y de Servicios Públicos continúan trabajando de manera sostenida en distintos sectores de la ciudad.

Las intervenciones se concentraron en tareas de bacheo en el barrio San Vicente de Paul y en calles del sector céntrico, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.

Paralelamente, se ejecutaron trabajos de reparación de cordones, recuperación de rampas y sellado de juntas en avenidas principales, acciones que se complementan para garantizar mejores condiciones de circulación para conductores y peatones.

Además, como parte del operativo de mantenimiento previo a la temporada estival, el Municipio también avanza con la puesta en valor de distintos espacios públicos.

En el área céntrica se desarrollan tareas de reparación de baldosas, pintura, parquización, limpieza de veredas y acondicionamiento general, junto con la preparación de superficies para su posterior pintado. Puesta en valor de los espacios públicos, en Ushuaia.

Estas acciones se complementan con la limpieza de alcantarillas pluviales, el repaso de cordones, cunetas y la repintura de sendas peatonales y rampas de accesibilidad.

Mantenimiento de pluviales

La mejora de las condiciones climáticas permite al personal del área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia avanzar con los trabajos de remediación en sectores de la ciudad que fueron afectados por el temporal de lluvia que se produjo días atrás.

Desobstrucción de pluviales, limpieza de alcantarillas y reacondicionamiento de calles de tierra son algunas de las tareas que se llevan adelante teniendo en cuenta que, además, para este sábado están pronosticadas precipitaciones intensas.

Uno de los lugares en los que intervino el personal municipal es la calle Anuka, acceso principal al barrio Kaupén y otros del Macizo KyD. Se trata de una arteria de pendiente pronunciada que fue severamente afectada por el caudal de agua.

Allí se realizó la remoción de sedimentos y barro acumulado en pluviales, el recambio de tapas de los mismos, el retiro de residuos y el emparejamiento de la calzada con motoniveladora.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública del Municipio, Belén Borgna, recordó que por la cantidad de agua caída y la topografía de la ciudad “colapsaron los sistemas de drenaje” y eso afectó a distintos barrios, pero “en términos generales la red funcionó bien porque se realiza mantenimiento todo el año”. Operativos para el mantenimiento de los pluviales.

Finalmente, expresó que tras el temporal “se aceleraron las tareas de mejoramiento y prevención a cargo del personal de distintas áreas del Municipio”.