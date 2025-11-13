Sigue la búsqueda de un hombre desaparecido el 1 de noviembre

La Policía de Río Grande busca desde principios de mes a Sergio Schoelter.

RÍO GRANDE. – En esta ciudad continúa la búsqueda de Sergio Gabriel Schlieter Barría, de 33 años, quien fue visto por última vez al mediodía del pasado 1 de noviembre.

El hombre mide aproximadamente 1,65 metros de altura, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto de color negro.

Las autoridades mantienen activo el pedido de paradero y solicitan a la comunidad que, ante cualquier información sobre su paradero, se comuniquen a los números de emergencia 101 o 911, o se acerquen a la dependencia policial más cercana.