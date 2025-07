Sigue el Apertura AVRG, AEP en Chile

Doble jornada tendrá durante el fin de semana el Campeonato Apertura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), jugándose tanto mañana (desde las 16:00) como el domingo (a partir de las 10:00), en el gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas.

RIO GRANDE.- Habrá actividad en estas categorías: Sub 21 masculino (el único partido en esa rama); Sub 13, Sub 16 y Sub 18 femenino, junto a la Segunda División de mujeres.

En algunas de las divisiones ya están definidas las plazas de los equipos que disputarán las semifinales.

Entretanto, una formación de la Asociación del Empleado Público (AEP), de Ushuaia, competirá entre hoy y el domingo 20, en la 2° Copa de Invierno Sub 18 femenino a realizarse en el Gimnasio de la Universidad de Magallanes (UMAG), en Punta Arenas (Chile). El certamen es organizado por dicha casa de estudios, y reúne a 8 elencos.

FEMENINO * 2° DIVISION (TABLA GENERAL)

P/Equipo Pts. J G P Sets Tantos

1.CAT (Tolhuin) * 11 4 4 0 8-1 210-95

2.Atl.R.Grande * 11 4 4 0 8-1 213-112

3.Profes R.Grande * 11 4 4 0 8-1 212-128

4.Sportivo * 8 4 2 2 6-4 200-184

5.Campolter 6 4 2 2 5-4 154-155

6.ADeFu 3 4 1 3 2-6 152-184

7.HVJ Vóley 2 4 1 3 2-7 132-202

8.Estrella 1 4 0 4 1-8 122-210

9.Academia “B” -1 4 0 4 0-8 75-200

Nota: * jugarán las Semifinales.

SUB 18 FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo Pts. J G P Sets Tantos

1.Academia TdF 8 3 3 0 6-1 165-107

2.Estrella Vóley 3 2 1 1 2-2 53-74

3.Universit.Negro 1 1 0 1 1-2 57-60

4.Toque Fueguino 0 2 0 2 0-4 71-105

Sistema: 2 ruedas, cuartos de final (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A).

SUB 16 FEMENINO (ZONA A)

P/Equipo Pts. J G P Sets Tantos

1.Academia TdF 10 4 4 0 8-2 163-54

2.Ctro Dep.Mun. 9 4 3 1 7-3 210-182

3.Metalúrgico 9 5 3 2 8-5 266-227

4.Estrella V Blanco 6 5 2 3 6-8 239-274

5.Universit.Blanco 4 5 1 4 4-9 205-266

6.C.Deporte Verde 4 5 1 4 4-10 237-262

Sistema: 1 rueda, semifinales (1-4, 2-3); 5° (Promoción vs. 2° B); 6° (Descenso a Zona B).

SUB 16 FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo Pts. J G P Sets Tantos

1.C.Deporte Negro 10 5 4 1 8-4 258-225

2.Estrella Vóley 10 5 4 1 7-4 253-208

3.Universit.Negro 9 3 3 0 9-0 150-89

4.ADeFu 7 3 2 1 5-2 160-122

5.Toque Fueguino 5 4 1 3 4-5 178-180

6.Universit.Rojo 1 3 0 3 1-6 111-161

7.Estrella V Negro 0 5 0 5 0-10 125-250

Sistema: 1 rueda, semifinales (1-4, 2-3); el campeón asciende a la Zona A, el subcampeón juega la Promoción con el 5° de la Zona A.

SUB 13 FEMENINO

P/Equipo Pts. J G P Sets Tantos

1.Estrella Vóley 12 4 4 0 8-0 200-94

2.Centro Dep.Municipal 10 5 4 1 7-4 227-194

3.Metalúrgico Azul 7 4 2 2 5-4 145-170

4.Universitario 5 3 2 1 4-3 133-121

5.Casa del Deporte 4 4 1 3 4-6 178-210

6.Academia TdF Vóley 3 3 1 2 3-5 156-168

7.Metalúrgico Blanco 1 5 0 5 1-10 172-254

Sistema: 1 rueda, semifinales (1-4, 2-3).

CAMPEONATO APERTURA AVRG

Día Hora Categoría Partido

Sab19 16:00 M-21 Sportivo-Casa Deporte

Sab19 17:15 F-13 Academia TdF-Estrella Vóley

Sab19 18:30 F-13 Casa Deporte-Universitario

Dom20 10:00 F-16-A Academia TdF-CDM

Dom20 11:15 F-16-B Univ. Negro-Univ. Rojo

Dom20 12:30 F-My-2° HVJ Vóley-Sportivo

Dom20 13:45 F-18-B Academia TdF-Toque Fueg.

Dom20 15:00 F-My-2° Estrella-Profes RG

Dom20 16:15 F-18-B Univ. Negro-Estrella Vóley

Dom20 17:30 F.My-2° Atlético RG-Academia “B”

Dom20 18:45 F-18-B Univ. Negro-Toque Fueg.

Gimnasio: Juan Manuel de Rosas.