“Si no se paga, el servicio se corta”: la voz de los pacientes renales en Tierra del Fuego

En diálogo con Radio Provincia, el doctor Julio Juncos Director Médico del Centro de Nefrología y Hemodiálisis Ushuaia (CENEUS) y jefe de Nefrología de la Clínica San Jorge advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el servicio de diálisis en Tierra del Fuego debido al atraso en los pagos de la obra social OSEF.

“La próxima vez, o pronto, podamos volver a las conversaciones que solíamos tener sobre la salud, sobre cuidar sus riñones, pero bueno, esta vez nos toca noticias poco gratas que difundir otra vez, de manera repetida y crónica, básicamente”, señaló.

Juncos explicó que la deuda se arrastra desde hace años y que solo se pagó parcialmente el expediente de mayo, mientras que los de junio y julio siguen pendientes. “Hoy estamos en esta misma instancia, si esto no se resuelve, ya. De esa manera se presentó la nota recién de que esperamos hasta última hora del martes tener alguna novedad y solución, si no, a partir del miércoles, el servicio se corta, como es un tratamiento que no se puede ni interrumpir ni retrasar”, advirtió.

El especialista remarcó la gravedad para la salud de los pacientes: “No retrasar ni un día cada una de las tres sesiones semanales, porque se ponen peligrosamente hipertensos, les empieza a faltar el aire, y consecuencias que pueden terminar hasta en descompensaciones cardíacas. Esto realmente pone en juego la vida de los pacientes”.

Sobre los insumos, Juncos explicó: “Vivir y comprar insumos hoy en septiembre para que los pacientes puedan continuar este tratamiento con fondos recibidos el viernes pasado de prestaciones que se realizaron en mayo. Son caros, son importados y no se consiguen acá a la vuelta. Está todo en dólares, está todo dolarizado”.

El centro atiende aproximadamente 45 pacientes, de los cuales el 80% tiene cobertura de OSEF. “Aproximadamente 30 pacientes deberían ser derivados en caso de que el conflicto no pueda ser resuelto. No puedo pensar ni imaginarme que tengan que retrasar su tratamiento ni un día”, concluyó.

Finalmente, Juncos hizo un llamado urgente: “Ojalá que así sea. Tengo fe que las autoridades que escuchen esto se pongan rápido a buscar una solución”, mientras que desde la emisora remarcaron: “Si una persona no se dializa, muere, aproximadamente 30 personas dependen de que se pague o no se pague”.