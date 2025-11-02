Sheinbaum: “es un primer paso” que canciller español admita que “hubo dolor e injusticia” en la Conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este viernes como “importante” y un “primer paso” por parte de España las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien afirmó que “hubo dolor e injusticia” en la Conquista y que “justo es lamentarlo” al considerarlo parte de la “historia compartida”.

BUENOS AIRES (NA).- Albares, durante su discurso, explicó que la historia que comparten México y España es “muy humana y como toda historia humana tiene claroscuros y también ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición”, reportó el sitio DW.

“Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante. Es, desde mi punto de vista, un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina, al comentar el discurso de Albares durante la inauguración en Madrid de la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’.

La mandataria mexicana enmarcó el gesto en los primeros resultados de la solicitud de perdón formulada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por los agravios de la conquista.

Pese a que dio la “enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español”, Sheinbaum reiteró la petición de perdón que España, a su juicio, le debe a México.

“El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos”, afirmó.

Las relaciones entre México y España han vivido momentos de tensión después de que el rey Felipe VI no fuese invitado a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, que la mandataria mexicana justificó por la falta de respuesta de Madrid a la solicitud de perdón, y ante lo que el Gobierno español decidió no enviar a ningún representante en un hecho sin precedentes.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. FOTO: XINHUA/NA